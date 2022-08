Spectacole atractive la Teatrul Masca

Calendarul complet al evenimentelor din cadrul proiectului:

Sâmbătă 6 august, 19.30 – Teatrul Arte dell Anima- “Improfix”

Duminică 7 august, 19.30 – Teatrul Coquette – “Doamne, ce zile minunate!”

Sâmbătă 13 august, 19.30 – Scuze, noi – ”O altă oră de dans!”

Vineri 19 august, 19.30 – Marius Matache & Teddy Tudoroiu – ”Cartierul cu folk”

Sâmbătă 20 august, 19.30 – Teatrul Vasilache – “Doctor asimptomatic,,

Duminică 21 august, 19.30 – Mike Săvuică și Compania Unfortunate Thespians – “Femeia ca un câmp de luptă”

Joi 25 august, 19.30 – Asociația cu timp pentru cultură – “Moștenirea tăcută”

Sâmbătă 27 august, 19.30 – Teatrul Evreiesc de Stat – “Mazl Tov… And Justice For All!”

Duminică 28 august, 19.30 – Teatrul Evreiesc de Stat – “Mazl Tov… And Justice For All!”

Joi 1 septembrie, 19.30 – Breasla actorilor – “Wanted”

Vineri 2 septembrie, 19.30 – Teatrul Arte dell Anima- “Totul despre femei”

Sâmbătă 3 septembrie – Teatrul Nottara – “Oglinda neagră”

Duminică 4 septembrie – Breasla actorilor – “Ducele”