Sphera Franchise Group a înregistrat cele mai bune vânzări trimestriale din istorie în T2 2022

Sphera Franchise Group (“Sphera”) a înregistrat cele mai bune vânzări trimestriale din istorie în T2 2022, veniturile situându-se la 327,4 milioane RON, o creștere cu 40% față de T2 2021. Toate cele trei branduri – KFC, Pizza Hut și Taco Bell – au înregistrat vânzări record pe toate piețele – România, Italia și Republica Moldova – o dinamică accelerată ca urmare a ridicării restricțiilor din perioada pandemiei.

Creșterea semnificativă față de trimestrul precedent este rezultatul a trei factori. În primul rând, ridicarea restricțiilor privind servirea mesei la interior și eliminarea certificatului Covid în România, Italia și Republica Moldova, ceea ce a condus la o creștere a tranzacțiilor, în general. Al doilea factor se referă la contribuția restaurantelor deschise în precedentele 12 luni. Și, nu în ultimul rând, faptul că ne-am continuat strategia de dezvoltare a unor branduri apreciate și de încredere.

“Trimestrul al doilea din 2022 a fost excelent pentru Sphera. Am înregistrat creșteri de două cifre pe toate brandurile, în toate piețele, ajungând la venituri totale cu 40% mai mari față de același trimestru din 2021. Un aspect foarte important, odată cu ridicarea restricțiilor generate de pandemie, am atins cea mai mare pondere a canalelor proprii de vânzări de la debutul acesteia, 81% dintre toate comenzile din T2 fiind livrate în restaurantele noastre sau prin flota proprie ceea ce ne permite să reținem o mai mare parte din marja de vânzare. Ne bucurăm că am continuat investițiile în extinderea rețelei de restaurante din România și Italia în ultimii doi ani, aducând brandurile noastre emblematice mai aproape de clienți, deoarece rezultatele acestei decizii încep să se vadă,” a spus Călin Ionescu, CEO, Sphera Franchise Group.

Grupul a încheiat T2 2022 cu rezultate pozitive, înregistrând EBITDA de 17,5 milioane RON (în creștere cu 1% față de T2 2021) și un profit net de 2,2 milioane RON (în scădere cu 54% față de T2 2021). Scăderea profitului net în T2 2022 a fost cauzat de presiunile inflaționiste pe partea de costuri, de creșterea prețului energiei ca urmare a conflictului din Ucraina și de un context mai puțin favorabil decât în T2 2021, care a contribuit la momentul respectiv la creșterea profitului net (de ex. facilitățile guvernamentale, precum șomajul tehnic, sau oportunitățile de renegociere pentru costurile de închiriere). Cu toate acestea, profitul net în T2 2022 a înregistrat o creștere substanțială de 13,1 milioane lei față de T1 2022.

În T2 2022, vânzările în termeni comparabili au crescut cu 32% la nivelul brandurilor Sphera. Între 30 iunie 2021 și 30 iunie 2022, Sphera a deschis 14 restaurante noi – 13 în România și unul în Italia. Noile locații au contribuit la performanța Grupului, cu 5 noi locații Pizza Hut care au contribuit la creșterea cu 46% a performanței tuturor restaurantelor în T2 2022, 6 noi locații KFC care au contribuit la creșterea cu 37% față de anul trecut și cele 2 noi locații Taco Bell, care au contribuit la îmbunătățirea cu 39% a performanței tuturor restaurantelor în T2 2022, în comparație cu anul precedent.

La nivel de canale, vânzările în restaurante au înregistrat o creștere semnificativă în T2 2022 față de T1 2022, datorită ridicării tuturor restricțiilor de acces atât în restaurante, cât și în centrele comerciale, precum și a vremii favorabile care, de obicei, generează vânzări în trimestrul al doilea. Pe de altă parte, vânzările prin serviciul de livrare au scăzut cu 10% în T2 2022 față de trimestrul anterior, ajungând la 70,3 milioane RON. Contribuția acestui canal la vânzările totale în primele șase luni ale anului 2022 a fost de 148,4 milioane RON, din care 12% au fost livrate folosind flota proprie a Sphera. Grupul are propriul serviciu de livrare în România pentru KFC și Pizza Hut, în timp ce, pentru Taco Bell, precum și pentru KFC în Italia și Republica Moldova, Sphera livrează exclusiv prin platforme de livrare online precum Glovo, Tazz, Uber Eats sau Bolt.

Creșteri semnificative la nivel de branduri și piețe în S1 2022

Performanța excelentă la nivel de venituri totale și profitul net din al doilea trimestru au ajutat la recuperarea parțială a pierderilor Grupului din T1 2022. În consecință, în primele șase luni ale anului 2022, Grupul a înregistrat, comparativ cu S1 2021, venituri consolidate de 606 milioane RON (în creștere cu 36%), EBITDA de 21,2 milioane RON (în scădere cu 29%) și o pierdere netă de 8,7 milioane RON față de un profit net de 5,2 milioane RON.

“Performanța excelentă la nivel de venituri și profitul net din al doilea trimestru au ajutat la recuperarea parțială a pierderilor înregistrate în primul trimestru din 2022, care a fost dificil. În pofida provocărilor continue cauzate de inflație, am reușit să echilibrăm cu succes parte din cheltuielile la nivelul restaurantelor din trimestrul al doilea, ponderea lor în totalul veniturilor scăzând de la 98% în Q1 2022, la 95%. Ne vom continua eforturile de îmbunătățire a performanței la nivel de profit, prin măsuri stricte de control al costurilor la nivelul Grupului pentru restul anului. Ne așteptăm în continuare la provocări, pe fondul creșterii prețurilor la alimente, costului în creștere al energiei, creșterilor salariale și mediului inflaționist general, dar rămânem optimiști cu privire la capacitatea Grupului de a adresa aceste provocări și maximiza veniturile totale”, a spus Valentin Budeș, CFO, Sphera Franchise Group.

Grupul a încheiat primele șase luni ale anului 2022 cu o creștere de 33% a vânzărilor în România, 34% în Republica Moldova și 64% în Italia.