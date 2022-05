Sprijin pentru România: tichete sociale în valoare de 250 lei pentru persoanele defavorizate

Crizele generate de virusul SARS-COV-2, de liberalizarea prețurilor la energie, precum și de conflictul armat din Ucraina au provocat efecte dramatice asupra economiei, cu repercusiuni resimțite de fiecare român. În acest context, două Ordonanțe de urgență adoptate în ședința de Guvern de luni, 9 mai, vin cu măsuri în sprijinul cetățenilor pentru a trece mai ușor această perioadă dificilă, potrivit mfe.gov.ro.

Astfel, în ședința de Guvern de luni a fost aprobată Ordonanța de urgență care reglementează acordarea de tichete sociale pe suport electronic, cu valoare nominală de 250 lei, pentru persoane aflate în situații de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă.

Actul normativ are drept scop instituirea unor măsuri temporare, în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022, pentru sprijinul material al unor categorii de populație vulnerabile.

Sprijinul material, acordat o dată la două luni, va compensa o parte din categoriile de cheltuieli cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic, pentru achiziționarea de produse alimentare de bază și/sau pentru asigurarea de mese calde.

„Mă bucur că am reușit în această zi cu o semnificație deosebită să aprobăm două Ordonanțe de urgență care vin în sprijinul românilor. Ziua de 9 mai, zi a solidarității, este cu atât mai importantă în contextul crizelor prin care trecem. Guvernul are ocazia astăzi să își arate solidaritatea față de cei mai greu încercați de această perioadă dificilă, sub deviza că nimeni nu este lăsat în urmă”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Estimările oficiale ale Guvernului prevăd un număr de 3,1 milioane de potențiali beneficiari, din următoarele categorii:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei – cu un număr estimat de peste 2,3 milioane;

b) persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei – cu un număr estimat de peste 400.000 de persoane;

c) familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

d) familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

f) persoanelor fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Bugetul măsurii temporare „Sprijin pentru România” este de 3,1 miliarde lei cu sursă de finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și din fonduri europene nerambursabile, din cadrul Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială aferent perioadei de programare 2021-2027 și din cadrul Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020.

Din fonduri europene nerambursabile, în funcție de rezultatul negocierilor cu Comisia Europeană, se estimează a fi decontată suma maximă de 1,34 miliarde lei. Din bugetul de stat, se va suporta diferența dintre valoarea totală a măsurii de sprijin și sumele ce urmează a fi decontate din fonduri europene nerambursabile.

Combaterea creșterii prețurilor în domeniul construcțiilor

Tot în ședința de Guvern de luni, a fost aprobată Ordonanța privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Prin acest act normativ se reglementează situația ajustării contractelor de achiziție de lucrări și produse ce au legătură cu respectivele lucrări sau care includ execuție de lucrări în cadrul prestării de servicii din cauze imprevizibile.

Se reglementează astfel unele măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/ contractele sectoriale/acordurile-cadru precum și în alte categorii de contracte, respectiv ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor finanțare care au asigurate resursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile. De asemenea, este reglementată și metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale/ acordurilor-cadru precum și altor categorii de contracte.

Prin această Ordonanță se acordă cea de-a doua tranșă, din fonduri externe nerambursabile, în valoare totală de 3,5 miliarde lei, din pachetul de aproximativ 5,2 miliarde lei dedicat pentru compensarea creșterii prețurilor la materialele de construcții.

Actul normativ nu permite ajustări de preț care să depășească 50% din prețul inițial al contractului de achiziție publică/sectorială și ia în calcul și eventualele modificări succesive, în conformitate cu legislația națională și europeană.