Stația electricã de transformare Domnești, la finalul unui proces de retehnologizare

Stația Electricã de Transformare 400/110/20 kV a fost retehnologizatã la toate nivelele de tensiune, cu o investiție totalã de circa 25 de milioane de euro;

Echipa managerialã a CNTEE Transelectrica SA a vizitat șantierul lucrãrilor de retehnologizare a Stației Domnești, una dintre cele mai semnificative investiții ale Companiei;

Retehnologizarea Stației 400/110/20kV Domnești face parte din amplul proces derulat de CNTEE Transelectrica SA pentru consolidarea infrastructurii de transport al energiei electrice din zona Bucureștiului.

Proiectul de retehnologizare a Stației 400/110/20kV Domnești, o investiție totalã de circa 25 de milioane de euro din fonduri proprii ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, este realizat la aceastã datã în grad de 95%, finalizarea lucrãrilor fiind preconizatã pentru sfârșitul lunii iunie. Investiția implicã retehnologizarea stației la toate nivelele de tensiune, în vederea aducerii acesteia la un grad de siguranțã și fiabilitate corespunzãtor importanței zonei deservite.

Membrii Directoratului Companiei și membri ai Consiliului de Supraveghere au vizitat șantierul Stației Electrice de Transformare 400/110/20 kV, unde se executã ultimele lucrãri dintr-un proces de retehnologizare care a durat aproximativ 3 ani.

Cãtãlin Nițu, Președintele Directoratului Transelectrica: „Lucrãrile de retehnologizare a Stației Domnești au avut de un grad ridicat de complexitate, în special pentru cã în același timp a fost necesarã asigurarea și continuitãții în alimentare a consumatorilor și a siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național. Este foarte important de menționat cã nivelul tehnologic la care este adusã stația este unul avansat, fiind implementatã tehnologia GIS (Gas-Insulated Switchgear) atât pentru stația de 400 kV, cât și pentru stația de 110 kV. Stația Domnești va fi una dintre cele mai moderne stații din rețeaua electricã de transport din România. În ultimul an, deși a fost o perioadã dificilã în contextul pandemiei, am reușit sã aducem la stadiul final aceastã investiție extrem de importantã pentru Sistemul Electroenergetic Național. Bucureștiul are nevoie de siguranțã în alimentarea cu energie electricã și numai investițiile consistente în infrastructura energeticã de transport pot garanta realizarea acestui lucru. Managementul Companiei își menține angajamentul pentru investiții, pentru a garanta efectuarea unui serviciu public la standarde ridicate de performanțã“

Obiectivul de investiții face parte din amplul proces derulat de Companie pentru consolidarea infrastructurii de transport al energiei electrice din zona Bucureștiului, în contextul în care județul Ilfov împreunã cu Municipiul București reprezintã cea mai concentratã zonã de consum de energie electricã din țarã, respectiv circa 15% din totalul consumului la nivel național.

Stația Electricã de Transformare 400/110/20kV Domnești este unul dintre nodurile importante ale Sistemului Energetic Național (SEN) în ceea ce privește alimentarea cu energie electricã a Capitalei, alãturi de Stația Electricã 400/220/110/10 kV București Sud și de Stația Electricã 220/110/10 kV Fundeni. Stația reprezintã atât unul dintre punctele de injecție în rețeaua de distribuție a Municipiului București, cât și un nod de tranzit al puterii între zonele Oltenia, Muntenia și Transilvania Sud.

Stația de 110 kV Domnești a fost pusã în funcțiune în anul 1980, iar Stația de 400 kV a fost pusã în funcțiune în 1982.

Dintre cele trei stații din zona Capitalei, Stația Electricã 400/110/20kV Domnești este ultima care trece prin procesul de modernizare, fiind precedatã de retehnologizarea Stației Electrice 400/220/110/10 kV București Sud (2006-2009; 2014-2015) și de modernizarea Stației Electrice 220/110/10 kV Fundeni (2006-2007).