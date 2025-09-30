Steaua întoarce scorul și cu Sepsi. Golul victoriei, marcat de Rubio în prelungiri!

În cea de-a patra partidă pe teren propriu în acest sezon de Liga 2, Steaua a repetat scenariul, a fost condusă cu 0-1, a revenit și a luat toate punctele. În meciurile anterioare din Ghencea au trecut în aceeași manieră de ASA (2-1), Reșița (2-1) și Chiajna (4-1).

Meciul din etapa cu numărul 8 a debutat excelent pentru Sepsi, după ce fostul stelist Nacho Heras deschidea scorul în secunda 39. Gazdele ripostează în minutul 6, dar șutul lui Pacionel trece milimetric pe lângă bară!

În minutul 25, notăm o acțiune în viteză a steliștilor, pe ruta Pacionel, Popa, Doană, dar juniorul venit în vară de la Reșița trimite un șut telefonat, reținut fără probleme de portar.

Cinci minute mai târziu, la o fază periculoasă în careul „militarilor”, Nedelcu, folosit fundaș astăzi, acuză o accidentare și se oprește, Nacho ar fi putut profita și încerca să marcheze, dar se oprește și îi permite lui Nedelcu să primească îngrijiri medicale și să fie schimbat.

Prima repriză se termină fără alte ocazii importante, deși Steaua a dominat copios și și-a trecut în cont numeroase cornere. Covăsnenii au părut mulțumiți cu rezultatul de pe tabelă și s-au retras în defensivă.

Fază superbă a „militarilor” în minutul 57. Lascu domină banda dreaptă și trimite o centrare perfectă la Chipirliu, demarcat în careul mic, însă lovitura de cap a decarului trece de puțin pe lângă poartă.

Sepsi răspunde trei minute mai târziu prin Neskovic care șutează superb, cu efect, de la 20 metri de poartă, iar Frănculescu plonjează spectaculos și scoate în corner.

O nouă șansă mare de gol pentru Steaua. Chipirliu scoate o minge din careu, după un corner, merge spre marginea terenului și centrează perfect în zece metri, Lopez se înalță peste fundașii oaspeților și trimite puțin pe lângă.

Fază încurcată în careul covăsnenilor în minutul 75, mingea se plimbă pe la mai mulți steliști, inclusiv atacanții Chipirliu și Lopez, dar nimeni nu șutează la poartă, iar pericolul se stinge.

Cinci minute mai târziu, Chipirliu șutează la poartă din careu, lateral dreapta, Ungureanu respinge în față, iar în minutul 83, Ruben Lopez împinge mingea în plasă din careul mic, după o centrare de la Chipirliu.

Oaspeții răspund prin același Neskovic care își încearcă din nou norocul de la distanță, balonul trece peste transversală și în minutul 90+3 Ruben Lopez face dubla, tot cu capul, după o centrare a lui Răsdan din dreapta.