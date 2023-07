Ștefan-Radu Oprea, ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului: Este momentul să găsim noi metode de a realiza programele de finanțare, inclusiv pe cele cu tradiție

„Este momentul să schimbăm filosofia și să găsim noi metode de a realiza programele de finanțare, inclusiv pe cele cu tradiție”, a declarat ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, Ștefan-Radu Oprea, în debutul reuniunii de lucru pe care a avut-o luni, 10 iulie a.c., cu băncile din România. Întâlnirea a vizat dezbaterea propunerii de relansare a programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață (nr. Comerț & Servicii), precum și a programului multianual pentru microindustrializare (nr. Microindustrializare), în variante îmbunătățite, axate pe parteneriatul public-privat.

„De-a lungul timpului, am vizitat multe firme care se pot mândri cu poveștile lor de succes, la care, într-o mică sau mai mare măsură, putem spune că am contribuit și noi, prin mecanismele de finanțare pe care le-am pus la dispoziția antreprenorilor. Aceste rezultate se datorează inclusiv bunei colaborări pe care am avut-o, în implementarea proiectelor, cu băncile partenere. Din acest motiv, sunt ferm convins că împreună, printr-o nouă abordare și formă de lucru public-privată, vom putea răspunde mai prompt și eficient nevoilor reale ale IMM-urilor românești. Un pas important este îndreptarea atenției către acele companii reziliente, bancabile, care pot face diferența într-o economie de piață sănătoasă”, a adăugat ministrul Ștefan-Radu Oprea.

Noile ediții – pilot ale programelor „Comerț & Servicii” și „Microindustrializare” au drept obiectiv susținerea investițiilor și creșterea competitivității IMM-urilor din aceste sectoare, precum și încurajarea digitalizării și transformării verzi a acestora, respectiv promovarea producției interne și a conceptului „Fabricat în România”. Mecanismele de finanțare, în ambele cazuri, vizează acordarea de credite pentru o serie de investiții eligibile cum ar fi, spre exemplu, achiziționarea de echipamente, tehnologii sau sisteme destinate eficientizării energetice. Din totalul sumei, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va asigura o primă de capital pentru diminuarea și reeșalonarea creditului. Reprezentanții bancari au agreat propunerile înaintate, prezentând, totodată, aprecierea pentru inițiativă și transparență.

„Băncile pot asigura un efect multiplicator mai mare, drept urmare consider că această abordare oferă statului român cea mai bună oportunitate de a susține antreprenoriatul local. Mai mult, în această manieră ne putem concentra pe creșterea firmelor după perioada lor de debut, evident, acolo unde există un adevărat potențial”, a conchis ministrul Ștefan-Radu Oprea.

Procedurile de implementare ale celor două programe se află în curs de definitivare la nivelul instituției de resort, urmând ca până la începutul lunii august să fie făcute publice, spre consultare și dezbatere. Bugetul alocat programului „Comerț & Servicii”, pentru anul în curs, este de 74,5 milioane de lei, în timp ce programul „Microindustrializare” beneficiază de 85 de milioane de lei.

La reuniunea de lucru au fost prezenți reprezentanț ai OTP Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, BCR, BRD, Alpha Bank, Banca Transilvania și Unicredit Bank.