Extern

SUA și Canada ridică de la sol avioane militare pentru a intercepta avioane de luptă ruseşti în apropiere de Alaska

Magda Dragu
Autor
Magda Dragu

Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială (NORAD) a anunţat miercuri că SUA şi Canada au ridicat de la sol avioane militare pentru a intercepta avioane de luptă ruseşti în apropierea Alaskăi şi a Canadei.

Două TU-142 – avioane de patrulare maritimă şi război antisubmarin – au fost detectate şi escortate până când au părăsit zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ), care se află în afara spaţiului aerian suveran şi funcţionează ca o zonă tampon, scrie dpa preluată de Agerpres. NORAD a declarat că avioanele ruseşti nu au intrat în spaţiul aerian suveran al SUA sau al Canadei.

La operaţiune au participat mai multe aeronave

La operaţiune au participat mai multe aeronave, între care două avioane de vânătoare americane F-22 şi F-35, patru avioane cisternă KC-135, un avion de supraveghere E-3 AWACS, plus două avioane de vânătoare canadiene CF-18 şi un avion cisternă CC-150.

Astfel de incidente cu avioane ruseşti au loc în mod periodic

Potrivit NORAD, astfel de incidente cu avioane ruseşti au loc în mod periodic şi nu sunt considerate o ameninţare directă. Experţii militari consideră că aceste intruziuni sunt adesea folosite pentru a testa apărarea aeriană a unei ţări. Un episod similar a avut loc în februarie când au fost interceptate două bombardiere ruseşti TU-95 pe distanţe lungi, două avioane vânătoare SU-35 şi un aparat de recunoaştere ruseşti.

Distribuie articolul
Articolul anterior Frigiderul românilor în sezonul rece: în top, citricele, cartofii și carnea de pui
Articolul următor Zboruri reluate în Orientul Mijlociu. Plecări din Dubai și Abu Dhabi, Qatar
Un comentariu

  • 23-02-2026. Cutremur puternic Alaska, USA……..24-02-2026 Dragobete România. Femeie din Bucuresti NU vine la mine-n interiorul planetei SATURN (2008 – prezent)…….25,26-02-2026. Cutremure multiple RUSIA si ROMANIA.

    Râul MURES. Judetul MARAMURES – Maria la Mures (d.c. 2008 – prezent). Femeie din Bucuresti NU vrea sa vina la mine-n interiorul planetei SATURN.
    BUCOVINA – Vina ordinii din București (d.c.1978 – 2004 –- prezent). Poate îi găsiți p-ăia cu vina!

    24-02 DRAGOBETE. 24 I.H.+I.T.; ELIAS TISBITA. 24+2=26. Casa Raiului + ELIA TISBITA.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Inovație în educație: 22 de colegii naționale au primit titulatura de „Colegiu de Antreprenoriat”
Cultură și Educație
Președintele României subliniază rolul Republicii Ecuador ca partener cu viziuni similare României și Uniunii Europene
Actualitate
Baterie de rachete Patriot desfăşurată de Grecia pentru a proteja Bulgaria
Extern