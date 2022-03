Summitul european de la Bruxelles a însărcinat Comisia Europeană să facă achiziții de gaze naturale în comun

Vineri, la încheierea summitului european de la Bruxelles, Comisia Europeană a primit mandat din partea țărilor membre ale Uniunii Europene să efectueze ”achiziții de gaze naturale grupate”. Președintele francez Emmanuel Macron, a cărui țară deține în prezent președinția semestrială a Consiliului Europei, a subliniat în conferința sa de presă finală că acesta ”este cel mai bun instrument pentru determinarea scăderii prețurilor la gaze”. ”Achizițiile grupate, a explicat el, capacitatea de a defini împreună contractele reprezintă cel mai bun instrument pentru a determina diminuarea prețurilor la gaze, motiv pentru care am dat mandat Comisiei să procedeze după modelul achizitionarilor grupate ale vaccinurilor anti-Covid-19”.

Referitor la aprovizionarea cu produse agricole – tema abordată pe fondul temerilor de perspectiva unei grave crize alimentare – președintele Macron a evocat crearea unei Food and Agriculture Resilience Mission (misiune de reziliența în materie de alimente și agricultură) care are drept scop”ridicarea tuturor barierelor ce disfunctioneaza piață” și ”solicitarea tuturor stocurilor existente”. Este știut faptul că, în vremuri normale, Rusia și Ucraina asigura aproape 30% din exporturile mondiale de grâu(10% Ucraina și 20% Rusia). Declanșarea ofensivei militare ruse ce pune sub semnul întrebării existența anul acesta a culturilor agricole respective, a provocat o creștere a prețului la cereale aproape la fel de spectaculoasă că în cazul prețurilor gazelor și ale petrolului, ceea ce va influență considerabil finanțele țărilor cele mai vulnerabile ale planetei. Emmanuel Macron a lansat în conferința sa de presă un apel insistent adresat țărilor producătoare de grâu să-și mărească producția.