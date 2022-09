Sustenabilitate înainte de toate: 4 moduri prin care întreprinderile pot reduce amprenta de carbon pentru a proteja mediul înconjurător

Prezentul este marcat de schimbări climatice alarmante, un motiv în plus pentru care întreprinderile, fie ele mici, medii sau mari, trebuie să ia măsuri suplimentare pentru a-și diminua efectele nocive asupra mediului. Există atât de multe metode simple prin care, atât persoanele fizice, cât și cele juridice, pot reduce emisiile de carbon, încât scuzele nu-și au rostul. Să trecem în revistă câteva dintre cele mai populare strategii, ușor de susținut și de implementat.

TOP 4 strategii de sustenabilitate pe care orice întreprindere trebuie să le aibă în vedere

Multe companii de renume au integrat deja sustenabilitatea în planificarea lor strategică. De ce? Întocmai pentru că unul dintre modurile prin care poți asigura longevitatea și productivitatea companiei tale este o conduită responsabilă. Iată ce poți face!

Reciclează

Implementarea unei strategii de reciclare la locul de muncă se numără printre cele mai simple metode de reducere a amprentei de carbon. Cu cât reciclăm mai mult, cu atât scade numărul de materii prime necesare pentru a crea alte bunuri de la zero. De exemplu, reciclarea unei tone de hârtie poate salva până la 17 copaci, 26 m3 de apă, 1400 litri de ulei și 4000 de kWh. Asigură-te, însă, ca documentele nefolositoare, dar cu caracter confidențial, să fie distruse cu ajutorul unui tocător de hârtie. În plus, o inițiativă „verde” poate atrage după sine mai multe parteneriate, forță de muncă tânără și poate aduce un plus de valoare afacerii tale.

Încearcă să reduci cantitatea de deșeuri

În funcție de tipul afacerii pe care o conduci, există mai multe moduri prin care poți reduce deșeurile. Dacă vinzi anumite produse, încearcă să reduci, pe cât posibil, ambalajele suplimentare. Folosește imprimanta doar atunci când este nevoie și folosește opțiunea de imprimare față-verso. Cel mai bine însă ar fi optezi pentru alternative digitale. Dacă activitatea pe care o desfășori în cadrul afacerii tale are un impact direct asupra mediului (cum ar fi o instalație medie de ardere), asigură-te că dispui de toate actele de reglementare relevante. Apelează la expertiza consultanților de mediu pe site-ul Stratos.ro, care se ocupă de elaborarea actelor necesare pentru ca tu să-ți poți desfășura activitatea legal și responsabil.

Optează pentru întâlniri și evenimente găzduite online

Deși efectele crizei sanitare Covid-19 au fost în mare parte nefaste, este bine să vedem și partea plină a paharului. Impactul pandemiei asupra mediului a fost unul benefic și, în plus, a dus la îmbunătățirea regimului de lucru hibrid sau la distanță. Cu siguranță, ai trăit cel puțin o dată experiența unei discuții online și ai observat cât poate fi de eficient. Costurile de transport au fost reduse, la fel și emisiile de GES, iar tu ai reușit să salvezi timp prețios.

Ia măsuri de eficiență energetică

Legislația în vigoare impune anumite norme și standarde de eficientizare energetică pe care companiile trebuie să le respecte. Reducerea consumului energetic este benefică, atât pentru mediu, cât și pentru prosperitatea afacerii tale. Poți începe prin instalarea becurilor LED, care sunt mult mai economice, sau poți investi într-un sistem de iluminat cu senzor de mișcare. Inclusiv echipamentul electronic (calculatoare, monitoare, imprimante etc.) trebuie să îndeplinească cerințele privind eficiența energetică. Un alt mod prin care poți reduce eficient consumul de energie este gestionarea responsabilă a sistemelor de răcire și încălzire. Setează termostatul la temperatura optimă, în funcție de anotimp sau de oră.

Există multe alte activități ecologice în care te poți implica, inclusiv cultivarea unei mentalități eco-friendly în rândul angajaților. Schimbarea începe cu afacerea ta!