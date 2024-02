Târgul de Turism de la Chișinău: România, una dintre destinațiile preferate de turiștii din Republica Moldova

România participă cu pavilion național la cea de-a 27-a ediție a târgului internațional de turism „Tourism & Travel Expo”, organizat la Chișinău, în perioada 16-18 februarie a.c. Prezența țării noastre la cea mai importantă manifestare expozițională de profil din Republica Moldova are ca scop promovarea destinațiilor locale clasice pentru petrecerea vacanțelor, cum ar fi turismul balnear, montan sau cel de litoral, precum și consolidarea relațiilor cu partenerii din domeniu.

La deschiderea oficială a evenimentului, ministrul Culturii din Republica Moldova, Sergiu PRODAN, a declarat că „nu o societate prosperă are o cultură valoroasă, ci o societate care are valori culturale și un patrimoniu bogat, are potențialul să devină o societate prosperă.” La standul României a fost prezent și prim-colaboratorul Ambasadei Romaniei în Republica Moldova, Ovidiu Viorel NĂFTĂNĂILĂ care a discutat cu expozanții veniți din țară. S-au menționat relațiile de colaborare pe care Consiliul Județean Maramureș le derulează cu diverse regiuni din Republica Moldova (Raionul Hâncești, Raionul Strășeni) și înfrățirile realizate.

Standul României, cu o suprafață de 77 mp, este amenajat sub forma unei insule, oferind vizitatorilor o perspectivă panoramică asupra atracțiilor turistice din țara noastră. Mai mult, pe parcursul celor trei zile de eveniment, pavilionul național găzduiește alți unsprezece co-expozanți, respectiv Consiliile Județene Bacău, Buzău, Maramureș și Suceava, Primăria Botoșani, Asociația Națională a Stațiunilor Balneare și Balneoclimaterice din România, Etalon Travel SRL, SC Emaus Travel SRL, APDT Prahova. La Chișinău, alături de MEAT, sunt prezenți și reprezentanți ai Salrom și Plafar, companii care vor contribui la promovarea produselor românești, prin distribuirea de mostre, precum și la stimularea comerțului bilateral.

Pe lângă informațiile detaliate despre destinațiile turistice din România, vizitatorii vor avea parte și de o experiență culturală autentică. La standul țării noastre, meșteri populari din diverse regiuni și zone vor demonstra talentul lor în arta olăritului, prelucrării lemnului și încondeierii ouălor, activități și demonstrații care vizează inclusiv încurajarea petrecerii sărbătorilor pe stil vechi în țara noastră. Totodată, ansamblul folcloric al Consiliului Județean Maramureș va încânta publicul cu un program artistic special pregătit pentru această ocazie.

Participarea României la târgul internațional de turism „Tourism & Travel Expo” este încă o dovadă a interesului constant al țării noastre pentru consolidarea relațiilor bilaterale cu Republica Moldova, atât din punct de vedere turistic, cât și antreprenorial și cultural. Precizăm că există un flux turistic important din Republica Moldova către România datorită limbii, tradițiilor și istoriei comune. La acestea se adaugă turismul de proximitate, țara noastră fiind una dintre destinațiile de top pentru turiștii de peste Prut.

Târgul internațional de turism „Tourism & Travel Expo” din Republica Moldova reunește anual agenții de turism, operatori turistici, reprezentanți ai administrațiilor locale și naționale din acest domeniu, precum și mass-media. România are o participare cu tradiție la această manifestare expozițională, țara noastră fiind prezentă cu pavilion național la 26 din cele 27 ediții ale târgului de la Chișinău.