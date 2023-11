tbi bank a încheiat un parteneriat cu Transilvania Broker pentru a facilita românilor plata în rate a produselor de asigurare, inclusiv cele RCA

Asigurările rămân principalul instrument de protecție al românilor, în contextul în care cei mai mulți dintre ei sunt vulnerabili în cazul unor evenimente neprevăzute, cu posibil impact negativ asupra vieților lor. Pentru a facilitata accesul clienților la produse de asigurare, tbi bank a încheiat un parteneriat cu Transilvania Broker, unul dintre principalii brokeri de asigurări din România. Datorită acestui parteneriat, clienții pot cumpăra orice tip de produse de asigurare prin intermediul soluției Buy Now, Pay Later (BNPL) în 4 rate fără dobândă sau pe perioade mai lungi, cu dobânzi accesibile. În plus, achiziționarea asigurărilor de tip RCA este disponibilă în rate atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.

Asigurările de orice tip, inclusiv cele RCA, pot fi achitate în 6 sau 12 rate, indiferent de prima de asigurare, de asigurătorul ales sau de perioadă.

„Cultura privind asigurările se află în România la un nivel semnificativ sub cel întâlnit în multe țări din Centrul și Vestul Europei. Oamenii sunt destul de vulnerabili în fața unor evenimente neprevăzute, cu impact negativ, iar prețul tot mai mare al asigurărilor nu este în măsură să contribuie la o evoluție pozitivă a acestei situații. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care am încheiat un acord cu unul dintre cei mai mari brokeri din România, Transilvania Broker, oferind românilor posibilitatea de a achiziționa o gamă foarte largă de asigurări în condiții mai avantajoase”, spune Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi bank.

Transilvania Broker de Asigurare este unul dintre cei mai mari brokeri de asigurare din România, cu o experiență de peste 15 ani în domeniu. Compania deține o rețea la nivel național formată din aproape 2.000 de colaboratori și a deservit peste 1 milion de clienți până în prezent.

„Educația financiară a clienților noștri a reprezentat pentru noi un punct important de-a lungul timpului. Ne dorim ca aceștia să înțeleagă că asigurările, în special cele facultative, joacă un rol esențial într-o economie matură. Am observat, totuși, că, în ultimii ani, românii sunt din ce în ce mai interesați de achiziționarea asigurărilor facultative. Această evoluție, deși îmbucurătoare, este afectată de primele de asigurare ridicate. Pentru a veni în întâmpinarea clienților noștri, am ales să ne aliem cu un partener puternic din zona financiară, cum este tbi bank”, spune Gabriel Login, Director General Transilvania Broker.

Industria de asigurări din România a contribuit cu peste 2,8 miliarde lei la economia națională, din care 1,3 miliarde lei reprezintă un impact direct al valorii adăugate create, potrivit unui studiu recent realizat de grupul de consultanți independenți MIR Research, la cererea UNSAR (Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România).