Tehnologia, azi: securitatea cibernetică, inovația și digitalizarea companiilor

Lansarea studiului „Are you missing the Tech Train? Global investment and implementation surrounding transformative technologies” de către Mazars a fost ocazia comunicării nivelului de adopție a celor mai importante cinci tehnologii în acest moment: Inteligența Artificială (AI), Blockchain, Sistemele de planificare a resurselor întreprinderii (ERP), Internet of Things (IoT) și Automatizarea Robotizată a Proceselor (RPA).

Împărtășirea viziunii celor 600 de decidenți din China, Franţa, Germania, India, Marea Britanie și SUA cu privire la aceste tehnologii inovatoare, apetitul lor pentru a investi în ele, provocările cu care se confruntă în implementarea lor, precum și modalitatea în care acestea pot fi depășite devin cu atât mai relevante în contextul actual al situaţiei creat de pandemia de COVID-19.

Telemunca aduce tehnologia pe agenda echipelor de conducere

Dat fiind contextul actual este urgentă și relevantă concentrarea atenției asupra unor subiecte pe cât de complexe pe atât de necesare precum: nevoia de securitate, influența tehnologiei asupra mediului de afaceri, implementarea automatizărilor și eficientizarea sarcinilor repetitive, existența unui plan de continuitate a afacerii în contextul crizei. Odată cu generalizarea telemuncii, auditul de IT este relevant pentru asigurarea securității rețelei informatice împotriva atacurilor cibernetice, pentru ca accesarea resurselor de către utilizatori să se facă de pe dispozitive sigure, folosind autentificarea multi-factorială și prevenirea pierderii datelor și scurgerii de informații.

„Tehnologii precum Inteligența Artificială, Blockchain, ERP, IoT, sau RPA își demonstrează tot mai mult potențialul de a transforma o companie pentru a face față noii realități a economiei cu contact redus – low touch economy. Principalele trei beneficii ale acestor cinci tehnologii sunt date de reducerea costurilor, transformarea modelului de afaceri și îmbunătățirea calității livrabilelor. În acest sens, studiul nostru arată că respondenții asociază anumite tehnologii cu beneficii specifice: 31% dintre respondenți spun că tehnologia RPA le crește profitabilitatea, 26% că Inteligența Artificială (AI) le transformă modelul de afaceri, în timp ce 28% dintre aceștia consideră că tehnologia ERP conduce la îmbunătățirea calității livrabilelor.”, a menționat Răzvan Butucaru, Partener, Financial Services & Advisory Leader, Mazars România.

Noul context al telemuncii a adus în atenția companiilor conceptul de întreprindere agilă. Această filozofie încearcă să schimbe mentalităţi prin eficienţă, iar echipa de management să găsească echilibrul potrivit între standardizarea proceselor și implementarea inovațiilor riscante. Deși acest concept este cel mai frecvent întâlnit în cadrul companiilor de tehnologie, tot mai mulți lideri îşi asumă manifestul pentru o dezvoltare agilă ca fundament al avantajului competitiv pe piața în care activează.

Securitatea sistemelor IT devine prioritară în contextul COVID-19

Nevoia de securitate a companiilor este evidențiată pe măsură ce atacurile cibernetice devin tot mai frecvente. Consecințele cu impact semnificativ – de la afectarea infrastructurii hardware, furtul de date și informații, până la daune reputaționale cu efect în scăderea încrederii consumatorilor și investitorilor – subliniază importanța asigurării securității informatice a companiilor.

De aceea toate organizațiile trebuie să fie conștiente de faptul că există riscuri în fiecare tehnologie, iar abilitatea de a gestiona aceste riscuri, cu ajutorul măsurilor de securitate cibernetică, trebuie să însoțească investițiile în adoptarea de noi soluții tehnologice. Potrivit companiilor de securitate, dintre cele 1.2 milioane de domenii de internet cu nume derivate din pandemie sau din familia semantică COVID-19, care s-au creat numai între 9 martie și 19 aprilie, peste 86.000 sunt încadrate în cea mai înaltă categorie de risc. Cele mai multe astfel de domenii sunt de tip malware și phising, iar peste 56.000 sunt găzduite de top patru cei mai importanți furnizori de cloud: AWS, Azure, GCP și Alibaba. Acesta este contextul in care atacurile cibernetice vizează țările și industriile puternic afectate de pandemie.

Digitalizarea devine cu adevărat un important avantaj competitiv

„Influența tehnologiei asupra mediului de afaceri este una de la sine înțeleasă, iar în condițiile creșterii competitivității la nivel global, tehnologia asigură o eficiență operațională indiscutabilă. Dincolo de enumerarea atributelor și beneficiilor tehnologiei, cel mai contrastant ar fi să ne imaginăm o lume fără ea. Cum ar fi mediul de afaceri fără sisteme informatice, care să asigure transferul, stocarea, căutarea și descoperirea informației? O companie fără computere, reţelistică, smartphone-uri, servere/ cloud, fără Internet, fără CRM-uri, ERP-uri, sisteme de tip EDI (Electronic Data Interchange) pentru schimbul electronic de date dintre două sau mai multe companii partenere este astăzi iposibil de imaginat.”, a menționat Horaţiu Nistor, Senior Manager, IT Audit & Advisory, Mazars România.

La elemente de bază din infrastructura minimă de funcționare a unei companii se adaugă tehnologiile avansate, de tipul celor 5 menționate în studiul Mazars, pe măsură ce compania își extinde operațiunile, scalează și devine matură. Potrivit studiului, la nivel global, 80% dintre factorii de decizie au mărturisit că cel puțin una dintre cele 5 tehnologii va avea un impact asupra companiei pe care o conduc. Despre Inteligența Artificială, IoT, RPA și ERP, 37% dintre respondenți spun că le va transforma semnificativ modul în care lucrează, iar 34% spun același lucru despre tehnologia blockchain. Mai mult, tehnologia ERP este cea despre care 34% dintre directorii executivi spun că schimbă deja felul în care compania operează, urmată de tehnologia IoT cu 31% despre care liderii împărtășesc aceeași opinie. Sub influența crizei COVID-19, va avea loc o accelerare a implementării de noi sisteme bazate pe aceste tehnologii, tocmai pentru beneficiile asociate exploatării lor.

Implementarea automatizărilor influenţează următorul nivel de productivitate

Implementarea automatizărilor se impune, pe măsură ce așteptările clienților cresc și timpii de răspuns scad, nivelul de încărcare per angajat crește, reducerea costurilor sau realocarea angajaților devine o necesitate venită din nevoia eficientizării sarcinilor repetitive, iar creșterea productivității și asigurarea avantajului competitiv este dezideratul fiecărui lider.

Relevante sunt rezultatele studiului menţionat anterior, potrivit cărora, 57% dintre respondenți spun că investesc 25% din bugetul de IT în diverse combinații dintre cele 5 tehnologii. Însă nu toate tehnologiile beneficiază de același interes. De aceea, un alt aspect interesant evidențiat de studiu este corelația dintre nivelul de familiaritate cu o tehnologie și nivelul de investiții în aceasta. De exemplu, familiaritatea scăzută cu tehnologia Inteligenței Artificiale și proporția de doar 10% din bugetul IT alocat investiției în această tehnologie diferă de nivelul de familiaritate ridicat cu tehnologia IoT și proporția de 26% din bugetul IT alocat investiției.

O viziune clară pentru viitorul post-criză

Companiile care nu au avansat considerabil în contextul digitalizării, acum sunt nevoite să o facă, într-un cadru economic mult mai dificil. Dar chiar şi aşa, nu este niciodată prea târziu pentru inovaţie, deoarece noile tehnologii remodelează industrii întregi, schimbă ierarhii și produc o nouă realitate. Algoritmii iau locul oamenilor, colectează informații în timp real și optimizează oferte, prețuri, servicii și previziuni. Roboții sunt tot mai prezenți în interacțiunea cu oamenii, iar rețelele de senzori receptează și transmit informație, care eficientizează resursele în plan intern și duc experiența de consum la un alt nivel în plan extern.