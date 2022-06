Tehnologia este esențială pentru dezvoltarea afacerilor și pentru atingerea obiectivelor ESG

Studiu Accenture

Pe măsură ce companiile își stabilesc obiective de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) tot mai ambițioase, strategiile lor în ceea ce privește sustenabilitatea și tehnologia trebuie să devină mai strâns aliniate pentru a obține un avantaj competitiv, valoare financiară și un impact pozitiv de durată asupra societății și mediului, conform unui studiu realizat de Accenture (NYSE: ACN). În prezent, doar 7% dintre companii și-au integrat complet strategiile de afaceri, tehnologice și de sustenabilitate.

Toate cele 560 de companii chestionate în cadrul studiului intitulat „Uniting Technology and Sustainability: How to Get Full Value From Your Sustainable Technology Strategy” au considerat tehnologia ca fiind importantă sau foarte importantă pentru atingerea obiectivelor lor de sustenabilitate. Deși companiile văd o valoare clară în implementarea unei strategii integrate, ele menționează lipsa de soluții și standarde (40%), complexitatea (33%) și lipsa de conștientizare a consecințelor neintenționate ale tehnologiei (20%) ca fiind obstacole în calea atingerii obiectivelor lor. Acest decalaj între intenție și acțiune determină companiile să facă compromisuri între obiectivele de afaceri și cele de sustenabilitate – compromisuri care pot fi reduse sau eliminate cu ajutorul unei strategii tehnologice universale și sustenabile.

Directorii sistemelor de informații (CIO) pot juca un rol esențial în sprijinirea eforturilor generale de transformare a companiei lor și ar trebui să aibă un cuvânt de spus în luarea deciziilor privind sustenabilitatea. Însă majoritatea nu o fac. De fapt, doar 49% dintre CIO fac parte din echipa de conducere care stabilește obiectivele de sustenabilitate și doar 45% sunt evaluați în ceea ce privește atingerea acestor obiective.

„Fiecare afacere trebuie să fie sustenabilă, iar tehnologia este un instrument esențial și fundamental – de la îmbunătățirea transparenței și urmărirea în lanțurile de aprovizionare globale, până la măsurarea și reducerea emisiilor de carbon”, a declarat Sanjay Podder, Technology Sustainability Innovation lead la Accenture. „Nu mai este pur și simplu opțional să pui sustenabilitatea pe primul loc în ceea ce privește modul în care funcționează organizațiile. O strategie bazată pe tehnologie sustenabilă – una care încorporează sustenabilitatea în tehnologie, conduce sustenabilitatea prin tehnologie și scalează/măsoară sustenabilitatea prin implicarea ecosistemului – va ajuta companiile să ofere valoare pe toate planurile și să contribuie la atingerea obiectivelor lor mai largi de sustenabilitate.”

O strategie sustenabilă eficientă bazată pe tehnologie contribuie la dezvoltarea afacerii și a performanței ESG prin atingerea a trei elemente cheie:

– Sustenabilitatea prin tehnologie: Utilizarea forței tehnologiei pentru a permite și accelera eforturile de sustenabilitate în întreaga organizație. 92% dintre companiile chestionate își propun să atingă obiective de reducere a emisiilor nete până în 2030, ceea ce va necesita implementarea unor tehnologii avansate pentru a măsura, reduce și elimina amprenta de carbon a unei organizații. Tehnologia este, de asemenea, esențială pentru trecerea la lanțuri valorice responsabile; promovarea unor alegeri sustenabile pentru clienți; și construirea unei organizații sustenabile. Dintre companiile chestionate care au reușit să reducă cu succes emisiile în producție și operațiuni, 70% au folosit inteligența artificială (AI).

– Sustenabilitatea în tehnologie: Protejarea oamenilor și a planetei prin transformarea progresivă a tehnologiei într-una mai sustenabilă. Pe măsură ce tot mai mulți oameni se conectează la internet, iar utilizarea tehnologiei crește, la fel se întâmplă și cu emisiile de dioxid de carbon. Este prioritară adoptarea unui software ecologic, eficient din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. De asemenea, este nevoie de construirea unor sisteme de încredere care să includă confidențialitate, corectitudine, transparență, utilitate și accesibilitate; și instituirea unor mecanisme de guvernanță adecvate. Doar două dintre cele 560 de companii intervievate au declarat că iau în considerare eficiența energetică în toate etapele ciclului de viață al dezvoltării de software, ceea ce indică faptul că există o marjă considerabilă de îmbunătățire. Raportul identifică un cadru solid de dezvoltare ecologică a software-ului, care prioritizează domeniile de emisii materiale, inclusiv ciclul de viață al dezvoltării de software, precum și experiența digitală ecologică, cloud, edge, centrele de date, inteligența artificială și infrastructura.

– Sustenabilitatea la scară largă: Urmărirea inovațiilor revoluționare împreună cu partenerii din ecosistem pentru a dezvolta moduri total diferite și mai sustenabile de a face afaceri în viitor. Nicio organizație nu poate aborda singură provocările sustenabilității globale la scară largă. Companiile trebuie să lucreze dincolo de granițele propriilor organizații pentru a îndeplini Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite. 43% dintre companiile intervievate se alătură în prezent unor colaborări, alianțe și grupuri de susținere a industriei axate pe tehnologia ecologică.

Podder a adăugat: ” Crearea și punerea în aplicare a unei strategii cuprinzătoare de tehnologie durabilă – o strategie care utilizează tehnologia pentru a impulsiona sustenabilitatea la scară largă, făcând în același timp ca tehnologia însăși să devină mai durabilă – reprezintă acum misiunea principală a CIO-ului. Responsabilitatea este uriașă, dar oportunitatea de a descoperi noi surse de valoare și de a deschide calea către un viitor mai sustenabil este și mai mare.”

Angajamentul Accenture referitor la sustenabilitate este de a integra sustenabilitatea în tot ceea ce face, cu toți cei cu care lucrează. De aceea, 95% din aplicațiile Accenture sunt în cloud-ul public. Membru fondator și director al Green Software Foundation, Accenture contribuie la stabilirea de standarde și la accelerarea acțiunilor în toate industriile. Compania a dezvoltat propriul cadru, instrumente și bune practici de software ecologic și a instruit peste 70.000 dintre dezvoltatorii săi cu privire la practicile de inginerie de software sustenabilă. Accenture colaborează, de asemenea, cu parteneri – de la cele mai mari companii de software și de cloud computing până la micii inovatori disruptivi – pentru a ajuta clienții să își atingă obiectivele de sustenabilitate și să obțină rezultate.