Telecomunicațiile mobile – mai sigure acum, cu noile variante de securitate a aplicațiilor

Peste 83,7% din întreaga populație a globului o reprezintă cei 6,6 miliarde de utilizatori de smartphone-uri, ceea ce dovedește că industria aplicațiilor mobile este în plină ascensiune, iar securitatea aplicațiilor mobile a devenit o prioritate pentru ei, mai ales că industria mobilă ocupă o piață foarte largă prin oferta de oportunități de afaceri. Spre exemplu, 2,56 milioane de aplicații mobile din Magazinul Google Play sunt disponibile pentru descărcare. Există o serie de bune practici gândite pentru a preîntâmpina atacurile de securitate cibernetică.

În contextul celor mai recente atacuri cibernetice, experții Asseco SEE trag un semnal de alarmă asupra multitudinii și diversității noilor amenințări de securitate. Astfel, specialiștii în cyber-security se confruntă cu o mare provocare sub forma aplicațiilor imitate, care sunt cópii exacte ale aplicațiilor legitime, dar care urmăresc colectarea datelor de autentificare ale utilizatorilor, interceptarea datelor confidențiale și infectarea dispozitivelor mobile cu programe malware.



Care sunt bunele practici pentru a antenua amenințările de securitate ale aplicațiilor mobile?



„Utilizatorii trebuie să țină cont că odată ce o aplicație mobilă este disponibilă spre descărcare, utilizatorii nu sunt singurii care primesc acces. Hackerii sunt pregătiți să modifice codul aplicației, fiind în căutare de victime”, a declarat Alina Enache, Sales Manager, Banking Business Unit Asseco SEE (ASEE).



Pentru a înțelege de ce securitatea aplicațiilor mobile este o prioritate, specialiștii Asseco SEE atrag atenția asupra principalelor amenințări de securitate ale aplicațiilor mobile: criptarea slabă sau absența ei, vulnerabilități specifice sistemului de operare, ingineria inversă, escaladarea privilegiilor și deblocarea produselor Apple sau preluarea controlului în cazul sistemului de operare Android (jailbreaking/rooting), atacurile de hooking, depanarea, atacurile cu emulatori și înregistrarea ecranului (specific iOS).

În piață există deja soluții de securitate mobilă

Experții în securitate cibernetică îndeamnă utilizatorii să folosească aplicații menite să stopeze atacurile cibernetice de orice fel. Astfel, Asecco SEE a dezvoltat App Protector, care este o soluție de securitate mobilă capabilă să preia controlul asupra executării aplicației, să detecteze timpuriu intruziunile și să prevină atacurile în timp real. App Protector protejează toate părțile implicate: pe proprietarii, pe dezvoltatorii aplicațiilor și pe utilizatorul final.



În cazul în care este detectată o anomalie, în funcție de parametrii de personalizare stabiliți pentru o anumită amenințare, componenta de securitate răspunde într-unul dintre cele trei moduri: afișarea unei valori false pentru a dezactiva utilizarea greșită a aplicației; notificarea utilizatorului final despre o potențială amenințare de securitate și închiderea imediată a aplicației.

App Protector este disponibil atât online, cât și offline. Modul online include un portal, care permite personalizarea parametrilor pentru amenințările individuale de securitate, în timp ce modul offline nu are portal, dar include o configurație de codare hard.

App Protector reprezintă motorul de securitate al aplicațiilor mobile care garantează siguranța aplicațiilor deoarece asigură prevenirea unor amenințări, precum detectarea deblocării produselor Apple sau a preluării controlului în cazul sistemului de operare Android, hooking, depanarea și înregistrarea ecranului.