TOP 4 metode eficiente pentru a te proteja de coronavirus in sezonul rece!

Covid-19 este un virus despre care medicii nu au inca foarte multe date, iar acest lucru il face extrem de periculos! Nimeni nu poate sti ce mutatii va suferi ori daca in aceasta iarna va veni un al doilea val de SARS COV 2. Institutele si laboratoare celebre fac continuu cercetari si testari, in incercarea de a crea un vaccin eficient. Cu toate acestea, momentan, nu exista o solutie clara si rapida pentru a evita raspandirea acestui virus care a inspaimantat tot globul.

Tocmai de aceea, cel mai bine este sa te protejezi respectand masurile de siguranta care s-au dovedit a fi eficiente:

Poarta masca de protectie

Foarte multe persoane s-au pozitionat impotriva mastilor medicale. Cu toate aceste, majoritatea expertilor din sanatate au aratat ca purtarea lor este eficienta si te protejeaza impotriva coronavirusului. Este indicata utilizarea acestora in spatiile inchise, dar si in exterior, in zonele aglomerate. E indicat sa achizitionezi o masca medicala din magazine specializate sau din farmacii, pentru a te asigura ca iei un produs certificat.

Stai la distanta de cei care au simptome de raceala

Odata cu sosirea anotimpului rece, este clar ca multe persoane se vor confrunta cu viroze. Cu toate acestea, stranuturile dese, tusea seaca, nasul infundat sau orice alte astfel de simptome ar trebui sa te tina la distanta. Asta, deoarece nu ai de unde sa stii cu certitudine ca cel de langa tine are doar o simpla raceala. In cazul in care ambii purtati masca si stai 2-3 minute langa o astfel de persoana, cel mai probabil, vei fi protejat. Daca, in schimb, colegul de birou vine la job cu ochii rosii, plangandu-se de dureri de gat si unele musculare, cel mai bine este sa-l sfatuiesti sa mearga casa sau asigura-te sa stai la o distanta minim 2 m. E bine sa aveti un regulament strict in firma pentru a preveni orice situatie neplacuta.

Nu iti atinge fata cu mainile nespalate sau nedezinfectate

In aceasta perioada, igiena mainilor este extrem de importanta. Asigura-te ca ai mereu la tine un dezinfectant pe care sa il folosesti dupa ce cobori din autobuz sau iesi din supermarket. Chiar daca e un reflex sa-ti duci mainile spre fata, sa te scarpini pe nas ori sa iti atingi ochii, evita astfel de miscari si concentreaza-te sa constientizezi gesturile acestea, de multe ori involuntare.

Igienizeaza-ti casa si hainele

Specialistii spun ca este important sa-ti speli hainele si sa igienizezi suprafetele din toata casa. De asemenea, e indicat sa nu iti pui bluza sau tricoul cu care ai venit din oras peste celelalte haine, in dulap. Daca vrei sa le mai porti, scoate-le pe balcon si lasa-le cateva ore bune sau chiar peste noapte.

Aminteste-ti si repeta-ti zilnic ca e mult mai bine sa previi decat sa tratezi. Chiar daca multe persoana privesc acest virus cu scepticism sau chiar indiferenta, COVID 19 s-a raspandit in Romania extrem de mult in aceasta perioada. Astfel, cei care au cunostinte si prieteni infectati sunt mult mai constienti de pericol si transmit avertismentul mai departe!