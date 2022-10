Încă două luni și ne luăm la revedere și de la acest an. A fost un an bun pentru industria automobilelor, mai bun cel puțin decât 2020 și 2021, dar 2023 se anunță un an excelent. Noi am selectat deja o mulțime de modele de automobile europene pe care abia așteptăm să le vedem pe străzile și autostrăzile de pretutindeni.