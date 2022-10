Uniunea Europeană: Un acord privind încetarea, după 2035, a vânzării vehiculelor cu motor termic

Uniunea Europeană a confirmat joi seară actul de deces, începând din 2035, al vehiculelor noi cu motoare termice. Este o decizie emblematică pentru obiectivele europene în domeniul climatic. ”Tocmai am încheiat negocierile referitoare la standardele CO 2 ale automobilelor, o decizie istorică a UE pentru climat, ce confirmă definitiv obiectivul 100% privind vehiculele cu zero emisii în 2035, cu etape intermediare în 2025 și 2030”, a informat eurodeputatul francez Pascal Canfin, președintele Comisiei pentru Mediu a Parlamentului European. Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei europene însărcinat cu ”Pactul verde” al UE, a salutat realizarea acestui acord care transmite un semnal puternic industriei și consumatorilor, acela că ”Europa virează către o eră fără emisii de gaze cu efect de seră”.

Derogări pentru unii constructori până în 2036

Textul acordului, care se bazează pe o propunere a Comisiei europene din iulie 2021, prevede reducerea la zero a emisiilor de CO 2 la vehiculele noi din Europa începând din 2035. Ceea ce echivalează cu încetarea de facto de la această dată a vânzărilor de automobile și vehicule utilitare ușoare noi, funcționând cu benzină sau motorină, precum și de automobile hybrid (benzină-electricitate), în beneficiul vehiculelor 100% electrice.

Este vorba de primul acord asupra unui text din pachetul climatic european (așa-numitul ”Fit for 55”) destinat să reducă cu cel puțin 55%, până în 2030 față de 1990, emisiile de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană. Este stabilit obiectivul reducerii emisiilor de CO 2 până în 2030 cu 55% în cazul automobilelor noi și cu 50% la noile camionete, față de 2021. Este prevăzută totuși o derogare acordată constructorilor ”de nișă” sau celor ce produc mai puțin de 10000 vehicule pe an, permițându-le să fie echipate cu motor termic până în 2036. De această derogare profită în special mărcile de lux.