Trei companii independente de consultanță imobiliară lansează WAI, o alianță cu acoperire în șase piețe din Europa Centrală și de Est

Simon, Iuga & Partners Real Estate Advisors, Space Brokers și Triflow lansează Worldwide Advisory & Investments (WAI), o alianță regională care oferă companiilor și investitorilor un singur punct de acces la oportunități imobiliare din România, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Platforma acoperă segmentele industrial și logistic, spații de producție, terenuri pentru dezvoltare, birouri și investiții imobiliare.

„Companiile care analizează o extindere în Europa Centrală și de Est au nevoie, pe de o parte, de expertiză locală reală și, pe de altă parte, de capacitatea de a compara și coordona oportunități în mai multe piețe. Prin WAI reunim aceste două componente într-o singură platformă regională, păstrând în același timp independența și abordarea antreprenorială a fiecărui partener local”, declară Tudor Iuga, Partener al Simon, Iuga & Partners Real Estate Advisors.

WAI combină expertiza locală și abordarea antreprenorială a celor trei companii cu posibilitatea de a coordona proiecte și mandate imobiliare la nivel regional. Alianța se adresează companiilor care analizează simultan mai multe piețe pentru dezvoltarea sau extinderea operațiunilor, precum și investitorilor interesați de oportunități în regiunea CEE.

Serviciile oferite acoperă întregul proces, de la identificarea și compararea oportunităților până la negocierea și implementarea tranzacțiilor. Fiecare companie membră continuă să opereze independent pe piața sa, dar beneficiază de know-how-ul, relațiile de afaceri și oportunitățile generate de întreaga rețea.

În România, WAI este reprezentată de Simon, Iuga & Partners Real Estate Advisors, a cărei echipă coordonează și activitățile alianței din Ungaria și Bulgaria. Triflow reprezintă WAI în Polonia, iar Space Brokers acoperă Cehia și Slovacia prin echipele sale locale.

Prin această structură, WAI oferă companiilor internaționale avantajele unei platforme regionale și, în același timp, acces direct la consultanți care cunosc particularitățile fiecărei piețe.