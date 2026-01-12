Trump afirmă că SUA vor cuceri Groenlanda „într-un fel sau altul”

La bordul Air Force One, președintele american Donald Trump a declarat, duminică, că Statele Unite vor cuceri Groenlanda „într-un fel sau altul”. El a subliniat că dacă Washingtonul nu acționează, Rusia și China ar putea prelua controlul insulei.
Trump consideră că controlul Groenlandei, teritoriu danez bogat în minerale, este crucial pentru securitatea națională a SUA, în contextul intensificării activității militare ruse și chineze în Arctica.
„Dacă nu cucerim Groenlanda, Rusia sau China o vor face și nu voi permite ca acest lucru să se întâmple”, a afirmat Trump, deși niciuna dintre țări nu revendică insula.
Președintele a adăugat că ar fi deschis la un acord cu Groenlanda, dar a insistat că „într-un fel sau altul, vom avea Groenlanda”.
Reacții internaționale și context istoric
Danemarca și alți aliați europeni și-au exprimat șocul față de declarațiile lui Trump, potrivit France 24. Groenlanda, cu rol strategic între America de Nord și Arctica, găzduiește o bază militară americană din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Colonie daneză până în 1953, Groenlanda a obținut autonomie 26 de ani mai târziu și discută despre relaxarea legăturilor cu Danemarca. Majoritatea populației și a partidelor politice locale nu doresc controlul SUA și insistă că viitorul insulei trebuie decis de groenlandezi.
Trump a ironizat apărarea insulei: „Știți care este apărarea lor, două sănii trase de câini. Rusia și China au distrugătoare și submarine peste tot.”
Prim-ministrul Danemarcei a avertizat că orice tentativă americană de preluare prin forță ar distruge 80 de ani de legături de securitate transatlantice, însă Trump a răspuns:
„Dacă afectează NATO, afectează NATO. Dar Groenlanda are nevoie de noi mult mai mult decât avem noi nevoie de ei.”
Foarte bine face Trump,marile imperii europene cand au anexat teritorii de peste mari au intrebat popoarele de acolo daca vor ????au facut ca au putut prin forta militara,asa face acum si Trump !