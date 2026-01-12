Trump afirmă că SUA vor cuceri Groenlanda „într-un fel sau altul”

La bordul Air Force One, președintele american Donald Trump a declarat, duminică, că Statele Unite vor cuceri Groenlanda „într-un fel sau altul”. El a subliniat că dacă Washingtonul nu acționează, Rusia și China ar putea prelua controlul insulei.

Trump consideră că controlul Groenlandei, teritoriu danez bogat în minerale, este crucial pentru securitatea națională a SUA, în contextul intensificării activității militare ruse și chineze în Arctica.

„Dacă nu cucerim Groenlanda, Rusia sau China o vor face și nu voi permite ca acest lucru să se întâmple”, a afirmat Trump, deși niciuna dintre țări nu revendică insula.

Președintele a adăugat că ar fi deschis la un acord cu Groenlanda, dar a insistat că „într-un fel sau altul, vom avea Groenlanda”.

Reacții internaționale și context istoric

Danemarca și alți aliați europeni și-au exprimat șocul față de declarațiile lui Trump, potrivit France 24. Groenlanda, cu rol strategic între America de Nord și Arctica, găzduiește o bază militară americană din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Colonie daneză până în 1953, Groenlanda a obținut autonomie 26 de ani mai târziu și discută despre relaxarea legăturilor cu Danemarca. Majoritatea populației și a partidelor politice locale nu doresc controlul SUA și insistă că viitorul insulei trebuie decis de groenlandezi.

Trump a ironizat apărarea insulei: „Știți care este apărarea lor, două sănii trase de câini. Rusia și China au distrugătoare și submarine peste tot.”

Prim-ministrul Danemarcei a avertizat că orice tentativă americană de preluare prin forță ar distruge 80 de ani de legături de securitate transatlantice, însă Trump a răspuns: