UATAA Motru, amendată cu 5 milioane de euro de către AFM

Eugen Măruţă (gds.ro)

Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA) din Motru a fost amendată cu aproape 25 de milioane de lei de către Administrația Fondului pentru Mediu.

Măsura a fost luată din cauză că furnizorul de agent termic din Motru nu a cumpărat anul trecut certificatele de CO 2 . Este vorba de un număr de aproape 47.000 de certificate de CO 2 aferente producției de agent termic din penultimul sezon de iarnă. Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă din Motru este plătitor de certificate de CO 2 , având în vedere că folosește cărbune pentru a prepara agentul termic.

Prin urmare este un poluator care este obligat să achite certificate pentru fiecare tonă de CO 2 emisă. Problema este că în afara șefilor UATAA Motru nimeni nu ar fi știut de amenda de 25 de milioane de lei. Aceasta a fost aplicată în luna mai a anului trecut. A fost contestată de către fostul administrator special, însă contestația pe cale administrativă a fost respinsă.

Nici administratorul judiciar nu a știut

UATAA Motru s-a aflat în insolvență până la finalul anului trecut. Firma SIOMAX a comunicat instanței că au fost lichidate toate datoriile și astfel s-a ieșit din insolvență. Săptămâna aceasta, noul șef al UATAA Motru a găsit la unitate documentul care arată faptul că Uzina are de plătit o amendă de 5 milioane de euro către Administrația Fondului pentru Mediu, pe lângă certificatele de anul trecut, la care se vor adăuga certificatele de anul acesta. În total, va fi vorba de peste 15 milioane de euro.

Noul director al Uzinei Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru a anunțat autoritățile locale cu noua situație de la furnizorul de agent termic din localitate. Primarul a rămas fără replică și nu știe ce soluții pot fi găsite pentru rezolvarea problemei debitului respectiv. Primarul susține că a trimis compartimentul de audit pentru un control la UATAA și rezultatul va fi trimis organelor de anchetă, dacă se va impune acest lucru.

Nu știu de unde să plătească

Primarul din Motru, Cosmin Morega, a declarat că fosta conducere a UATAA Motru a contestat și în instanță sancțiunea primită. Jurista chiar a amenințat cu demisia, când a realizat că situația este fără ieșire în cazul pierderii procesului aflat pe rolul Curții de Apel din Craiova. Termenul de judecată a fost stabilit pentru luna martie.

„Nu știu de unde o să luăm acești bani și de ce nu au spus cuiva de sancțiunea de 25 de milioane de lei primită. Poate că administratorul judiciar nu mai scotea firma din insolvență și mai aveam o șansă, pentru că se calculau penalități la aceste debite datorate Administrației Fondului de Mediu.

În total se adună în jur de 15 milioane de euro. Cine să dea acești bani: Guvernul, să facem un credit, dar cu ce să gajăm la bancă acești bani? Ne e teamă să nu ne trezim noi cu primăria că vom avea conturile blocate, pentru recuperarea banilor. O să trimit o adresă la prefectură și la Consiliul Județean, să vedem ce avem de făcut. Dacă nu plătim, UATAA intră direct în faliment. Cine va mai asigura căldura și apa caldă la Motru din momentul în care se va întâmpla acest lucru?”, a declarat Cosmin Morega, edilul din Motru.