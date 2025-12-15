UE va elimina treptat importurile de gaze din Rusia

Comunicat de la Biroul de presă al Parlamentului European

Miercuri, eurodeputații urmează să aprobe o nouă lege care interzice importurile de gaze naturale din Rusia, pentru a proteja securitatea energetică a UE în fața acțiunilor Federației Ruse.

Proiectul de lege a fost convenit provizoriu între negociatorii Parlamentului și ai Consiliului la 3 decembrie 2025.Gazul natural lichefiat (GNL) rusesc tranzacționat pe piețele la vedere va fi interzis din UE odată ce regulamentul va intra în vigoare la începutul anului 2026. Importurile de gaze prin conducte vor fi eliminate treptat până pe 30 septembrie 2027. Noua lege stabilește, de asemenea, sancțiuni pe care statele membre trebuie să le aplice operatorilor în cazul încălcărilor.

Dezbaterea va avea loc marți dimineață.

Context

Prezenta propunere legislativă vine ca răspuns la utilizarea sistematică de către Rusia a aprovizionării cu energie ca armă, un model documentat de aproape două decenii și care escaladează odată cu invadarea pe scară largă a Ucrainei în 2022. Invazia din 2022 a fost însoțită de noi manipulări deliberate ale pieței, inclusiv de subutilizarea fără precedent de către Gazprom a instalațiilor de înmagazinare din UE și de opriri bruște ale conductelor, cauzând o creștere a prețurilor la energie de până la opt ori mai mare decât nivelurile anterioare crizei.