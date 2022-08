Un avocat indian a câștigat o bătălie juridică după 22 ani… declanșată pentru 25 centime

De o imensă răbdare și determinare pentru adevăr a dat dovadă un avocat indian care, după 22 ani de luptă în justiție, a câștigat procesul intentat societății publice a Căilor Ferate, care i-a vândut un bilet de tren cu 20 rupii (echivalentul a 25 cenți) în plus față de prețul real. Tungnath Chaturvedi a obținut de asemenea echivalentul a 182 euro cu titlu de despăgubiri și dobândă.

Iată istoria: În 1999, Tungnath Chaturvedi a cumpărat un bilet de tren la plecarea din satul natal Mathura, statul Uttar Pradesh (în nord) pentru a merge, de Crăciun, la Moradabad, localitate situată la 300 km. Funcționarul de la Căile Ferate i-a facturat avocatului nostru suma de 90 rupii (1,09 euro), în loc de 70 rupii (85 centime), adevăratul tarif.

”Nu a fost vorba de bani, ci de drepturile mele”

Cererile sale repetate de a i se rambursa suma ce i-a fost luată în plus au fost, toate, refuzate. Avocatul a sesizat tribunalul din Mathura care… luna aceasta, în 2022, i-a dat câștig de cauză, condamnând societatea Căilor Ferate să-i plătească 15.000 rupii (182 euro) cu titlu de despăgubiri și dobânzile de 12% pe an. ”Nu a fost vorba de bani, ci de drepturile mele. Ca cetățean, am dreptul săpun în discuție practicile arbitrare și corupte ale statului sau ale mecanismelor lui”, a declarat avocatul care s-a reprezentat singur în fața tribunalului pentru a se apăra. ”Am fost frustrat de amânarile procesului dar, ca avocat, am fost decis să mă bat până la capăt”, a spus dl. Chaturvedi.

120 audieri în 22 ani

Tungnath Chaturvedi spune că victoria l-a costat scump. El a trebuit să se bată crâncen pentru a obține victoria, de-a lungul a 120 audieri derulate în… 22 ani, prezidate de cinci judecători diferiți. A trebuit să plătească 20.000 rupii (244 euro) cheltuieli administrative și de justiție, plus timpul și energia cheltuite pentru a obține dreptatea. Anul trecut, societatea Căilor Ferate a venit cu argumentul că tribunalul consumatorului nu este competent să judece problema sa. Și el a mers mai departe, la Curtea supremă. Brusc, a apărut adversitatea familiei sale și a amicilor săi care au încercat să-l determine să nu mai continue lupta pentru o sumă atât de mică în dispută. Tungnath Chaturvedi a refuzat să capituleze, fiind sigur că va câștiga procesul, că adevărul este de partea sa. ”Ca avocat, era de datoria mea să mă bat pentru drepturile mele”, a subliniat el, ”cel mai important a fost ca adevărul să prevaleze”.