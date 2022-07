Utilizare alimentara, cosmetica si terapeutica – mierea de Manuka este de ajutor in toate cele 3 cazuri!

Mierea de Manuka este considerata un produs cu totul special, o minune a naturii, care vine in ajutorul oamenilor pentru o multime de situatii dificile si afectiuni. Aceasta are un istoric bogat atunci cand vine vorba despre tratarea diferitelor boli, de la probleme ale gatului sau stomacului, pana la afectiuni ale pielii. Inca din cele mai vechi timpuri, florile de Manuka au facut „minuni” in viata multor persoane.

Daca te intrebi ce este atat de special la acest produs, trebuie sa stii ca in miere de Manuka se gaseste un compus unic, denumit metilglioxal, responsabil pentru multitudinea de beneficii pe care aceasta il are asupra organismului uman.

Alege produsul de cea mai buna calitate!

Cand faci o noua achizitie, cu siguranta iti doresti ca aceasta sa merite investitia facuta. Pentru a te bucura de un raport calitate-pret excelent, este nevoie sa te asiguri ca iti cumperi un produs din ingrediente naturale, benefice pentru organism. Trebuie sa stii ca nu toate tipurile de miere de Manuka disponibile pe piata sunt la fel de eficiente. Principalul factor care distinge produsul cu proprietati puternice de unul cu o eficienta redusa este modul in care arata eticheta.

Desi, in general, nu este recomandat sa pui pret pe ambalaj, ci mai de graba pe ce este in interiorul sau, in acest caz, modul in care produsul este etichetat este extrem de important. Astfel, trebuie sa te uiti dupa simbolurile MGO, UMF sau alte marcaje care informeaza despre proprietatile terapeutice si definesc metoda de testare e mierii.

Daca ai ales produsul potrivit, acesta va avea o multime de proprietati benefice pentru trupul tau: creste imunitatea intregului organism, este benefic pentru tratarea infectiilor cu microorganisme bacteriene si fungice, poate fi de folos in cazurile de anemie, avitaminoza, lipsa poftei de mancare. De asemenea, mierea de Manuka are puterea de a creste performanta sportiva si de a-ti oferi doza de energie necesara.

Utilizare alimentara

Mierea poate fi folosita pentru a indulci alimente si bauturi si poate fi un ingredient de baza pentru compozitia multor preparate, atat dulci, cat si sarate. In acest mod, o poti folosit ca pe o alternativa la fel de gustoasa, dar mult mai sanatoasa a zaharului. Biscuitii, prajiturile, torturile tale preferate pot fi consumate acum, fara stresul ca sunt nocive pentru sanatate.

Utilizare cosmetica

La nevoie, acest produs minune poate repara tesutul celular, reduce aspectul cicatricilor si poate fi un ajutor in producerea de colagen. Mierea de Manuka este un ingredient esential din produsele cosmetice, care ofera tenului hidratare, stralucire, il protejeaza si il ajuta sa retina umezeala din aer.

Pentru ca este un produs atat de versatil si usor de folosit, ai posibilitatea de a-ti realiza propriile masti acasa, pe baza acestui ingredient natural, care sa te ajute sa reduci acneea, cosurile, semnele de imbatranire si celulita.

Utilizare terapeutica

Daca achizitionezi miere din flori de Manuka in scop terapeutic, este recomandat sa te asiguri ca aceasta are o concentratie mare de metilglioxal si fenol, pentru a-ti oferi rezultatele dorite. Acest produs poate fi consumat pentru infectii la nivelul gatului, pentru afectiuni ale stomacului, arsuri, eczeme etc.

Ofera organismului tau produse si tratamente benefice, iar pentru acest lucru vei fi rasplatit cu un trup puternic si sanatos!