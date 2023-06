Prim-ministrul și alți membri ai guvernului promit că vor scădea prețurile la produsele de bază (produse lactate, ouă, carne etc.) în perioada următoare, dar fără să ne spună cum vor face acest lucru. Sau mai bine zis, ne spun că se vor purta discuții cu toți cei implicați de pe lanțul de aprovizionare, dar nu ne spun cum îi vor convinge pe aceștia să reducă prețurile. Opinia mea este că nu se vor reduce prețurile, în cel mai bun caz se vor reduce foarte puțin, atât cât să se spună că s-a respectat promisiunea făcută. De ce cred că nu se vor reduce prețurile? Pentru că exact în această perioadă sunt presiuni foarte mari asupra guvernului pentru a majora salariile în sectorul bugetar, pe de o parte, iar pe de altă parte, prețurile la energie, gaz și energie, la combustibili, se mențin la același nivel. Mai mult, inflația înaintează, este drept mai mică, dar merge înainte. Cu alte cuvinte, prețurile cresc în continuare, chiar dacă într-un ritm mai mic, dar cresc, nu scad! Vedem că după profesori, sectorul sanitar se pregătește de greve pentru majorarea salariilor, la fel CFR-ul, angajații penitenciarelor de asemenea, ori în aceste condiții, cu mai mulți bani în piață, nu are cum să scadă inflația, respectiv prețurile. Este drept, guvernul face referire doar la produsele de bază, dar angajații din lanțul de aprovizionare cu produse de bază au nevoie și ei de creșteri de salarii pentru a putea face prețurilor din celelalte sectoare, cele care produc produse de folosință îndelungată, cele care furnizează utilități, servicii etc., așa că se pune întrebarea: cum vor face reduceri de prețuri la produsele de bază? Greu de crezut că se va întâmpla acest lucru, cel puțin la modul semnificativ. Mai mult, având în vedere lipsa de forță de muncă, mai ales calificată, a prețurilor care afectează dramatic bugetul familial, mă aștept la presiuni pentru creșterea salariilor și în alte sectoare ale economiei. Așa, mici cosmetizări de prețuri sunt posibile, dar acest lucru nu va fi relevant pentru nivelul de trai a populației.

Din toate acestea, cel mai mult vor avea de suferit pensionarii. Dacă salariații pot face presiuni, prin diferite metode, legale, evident, pensionarii nu prea au ce să facă, așteaptă doar eventuale indexări ale pensiilor, dar și aceste indexări se fac după un an în care plătesc prețuri majorate, iar indexarea respectivă nu acoperă nici pe departe inflația reală. Având în vedere cele spuse, aștept cu mare interes să vedem cum se vor face aceste reduceri de prețuri, la ce produse și care va fi cuantumul acestor reduceri. De urmărit!