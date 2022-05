Vrei să-ți deschizi un atelier de croitorie? Cele mai importante aspecte pe care să le urmărești în calea realizării planului tău

În prezent, peste 100.000 mii de oameni caută pe Google cuvinte cheie precum: modificări de material și aproximativ un milion pentru atelier de croitorie în fiecare lună. Asta înseamnă că oamenii sunt în căutarea hainelor croite pe măsură, mai ales doamne și domnișoare.

Dacă îți dorești să deschizi un atelier de croitorie sunt mult mai multe aspecte de care trebuie să ții cont și pe care dorim să le explicăm în articolul de azi. Așadar:

Care sunt cele mai importante aspecte pe care să le urmărești în calea realizării planului tău?

Întocmește un plan de afacere clar

Pentru orice business, un plan de afaceri este primul lucru pe care trebuie să-l faci. Un plan de afaceri va include majoritatea lucrurilor pe care le vei face pentru următoarele șase luni, 1 an și chiar 10 ani de la începutul afacerii tale. Dar mai întâi de toate trebuie să te decizi asupra tipului de îmbrăcăminte pe care îl vei realiza sau modifica și inclusiv domeniul clar în care te vei specializa (rochii de mireasă, de gală, îmbrăcăminte pentru copii etc). Notează cheltuielile generale pe care va trebui să le suporți pentru a începe această afacere și să creezi un studiu detaliat de plauzibilitate pentru a stabili dacă atelierul va avea profit. Cheltuielile vor include chirie, rechizite de birou, unelte și echipamente (sisteme de supraveghere, alarmă antiefracție, laptop, calculator second hand sau tablete pe care să le poți folosi), asigurări, cheltuieli de întreținere (electricitatea, telefon, internet, contabilitate sau altă asistență profesională de care ai avea nevoie). De aceea, magazinul online Interlink.ro este soluția potrivită care face diferența, mai ales pentru antreprenorii la început de drum.

Mai mult, studiază tarifele practicate de alte ateliere de croitorie. De asemenea, calculează banii pe care îi vei câștiga și care va fi profitul tău pe trimestre. Compară acest lucru cu cheltuielile pe care le ai de suportat și astfel vei observa cât de fezabilă este afacerea.

Ai cunoștințe în domeniu?

Pentru a susține o afacere de croitorie ai nevoie de câteva abilități de bază care includ:

Cunoașterea funcționării unei mașini de cusut

Știi deja sau ești în proces de a învăța cum să coși îmbrăcămintea. Indiferent dacă lucrezi singură la crearea de îmbrăcăminte sau angajezi un croitoreasă calificată, ar trebui să înveți elementele de bază ale croitoriei

Măsurarea corpului și măsurarea îmbrăcămintei

Învață să schițezi modele de haine

Tăierea țesăturii pentru piese de îmbrăcăminte

Descoperă tipurile de țesături și materiale

Cum potrivește îmbrăcămintea

Ia parte la cursuri de croitorie și fabricarea de articole de îmbrăcăminte și participă la târguri în domeniu. Un curs de 3-6 luni este suficient pentru a începe atelierul de croitorie.

Decide numele firmei

Acest aspect este un lucru foarte personal. Mulți oameni își numesc businessul după propriul nume sau al copilului lor. Totuși, apelează la o agenție de marketing și fă o strategie inteligentă de branding astfel încât să te detașezi încă de la început de ceilalți concurenți din piață. Ai nevoie de un marketing foarte bine pus la punct, iar acest lucru ar trebui să conteze încă de la început.

Ține cont că nu trebuie să știi croitorie să duci planul la bun sfârșit. Ai nevoie doar de motivație, dorință de a învăța și performa, dar și un buget pentru ca începutul afacerii să nu fie prea greoi.