Vrei sa urmezi un tratament cu ulei de canabis? Singurul doctor specializat din Romania te va ajuta!

Uleiul de canabis este una dintre cele mai dezbatute substante din ultimii ani, gratie proprietatilor sale curative asupra organismului uman. Acest ulei se afla in centrul a numeroase studii desfasurate intr-unele dintre cele mai prestigioase institute medicale din intreaga lume, iar oameni de stiinta recunoscuti ii cerceteaza efectele. Acest ulei este extras din planta de canabis, insa nu contine THC (tetrahidrocanabinol), compusul activ responsabil cu instalarea efectelor psihoactive, ci numai CBD (canabidiol), un compus care interactioneaza foarte bine cu corpul.

Pana acum, s-a stabilit cu certitudine ca acest ulei de canabis are efect in reducerea anxietatii, stresului, problemelor legate de somn, dar si in ceea ce priveste reechilibrarea organismului, redarea starii generale de bine, ameliorarea durerilor musculare, reglarea circulatiei sangvine etc. Totusi, este posibil ca acest ulei sa aiba un rol major si in vindecarea sau macar ameliorarea simptomelor unor maladii considerate incurabile in prezent, precum cancerul, SIDA sau epilepsia.

Daca si tu iti doresti sa incerci un tratament pe baza de ulei de canabis, indiferent ce problema ai avea, trebuie sa stii ca aceasta substanta este 100% legala in Romania, la fel ca in majoritatea Europei. Totusi, inainte de a achizitiona un astfel de produs, trebuie sa te asiguri ca alegi cel mai bun furnizor posibil, pentru ca uleiul de canabis pe care il primesti sa fie de cea mai buna calitate. La CBDLife.ro, gasesti o varietate foarte mare de produse, de cea mai buna puritate posibila si in diverse concentratii, dar si intr-o multitudine de forme: capsule, cristale, e-lichid pentru tigara electronica, CBD cosmetice, chiar si CBD pentru animale.

Totusi, pe langa alte magazine de acelasi tip, CBDLife.ro vine pe piata cu o inovatie care il diferentiaza de concurenta. Stiind ca uleiul de canabis este o substanta despre care nu foarte multa lume este informata si care ar putea fi catalogata chiar drept „controversata” de unii, acest magazin online a creat pagina „Intreaba un doctor”. Daca vrei sa stii mai multe despre uleiul de canabis si cum te poate ajuta in lupta impotriva diverselor afectiuni, poti trimite un mail pe adresa costin.militaru@legalizeit.ro, in care sa iti prezinti conditia medicala cat mai detaliat cu putinta.

Iti va raspunde domnul doctor Costin Militaru, singurul medic din Europa scolit la The Medical Cannabis Institute din Statele Unite ale Americii, pentru tratament cu ulei de canabis. Costin Militaru a absolvit in 2004 Facultatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, specializarea Medicina generala, iar cinci ani mai tarziu a absolvit si masterul Managementul Serviciilor Sociale si de Sanatate, din cadrul Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala din Bucuresti.

Dr. Militaru ofera consultanta pacientilor care doresc sa se trateze cu ulei de canabis, este presedintele asociatiei romanesti „Harm Reduction” si colaboreaza in diverse programe cu Asociatia Integration si Asociatia Romana Anti-SIDA. In cazul in care doresti sa urmezi un tratament cu ulei CBD, trimite un mail la costin.militaru@legalizeit.ro, in care sa prezinti problemele tale medicale, si nu uita sa incluzi numarul tau de telefon si alte date de contact. Dr. Militaru te va contacta si te va ajuta sa iti rezolvi problemele!