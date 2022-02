World Class va deschide o nouă locaţie în cadrul proiectului One Cotroceni Park

Comunicat Cushman & Wakefield Echinox

World Class va inaugura o nouă locaţie într-un spațiu de 2.352 metri pătraţi în cadrul proiectului One Cotroceni Park din Bucureşti, dezvoltat de One United Properties. Tranzacţia a fost intermediată de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Noul club – World Class One Cotroceni – este situat strategic într-una dintre cele mai căutate zone rezidențiale și cel mai dinamic hub de business care se dezvoltă în prezent în București. Alegerea noii locații de la One Cotroceni Park se află în concordanță cu obiectivul strategic principal al celei mai mari rețele de sănătate și fitness din România: World Class să devină a treia destinație ca importanță, după acasă și la serviciu.

Kent Orrgren, CEO World Class Romania: „Suntem încântați să extindem rețeaua premium de sănătate și fitness World Class în această nouă locație strategică și să devenim o parte importantă a stilului de viață sănătos și activ al tuturor celor care trăiesc și lucrează aici. Avansăm semnificativ catre misiunea noastra de baza cu fiecare club pe care il deschidem, aceea de a inspira și motiva mai mulți români să fie cat mai activi pentru a avea un stil de viață sănătos. World Class One Cotroceni va fi cel de-al 43-lea club din rețea și întâmpinăm membrii clubului cu o experiență de fitness de ultimă generație și o echipă ultra calificată de antrenori personali și instructori certificaţi internațional, gata să ofere o experiență unică de antrenament holistic și de wellness.”

Bogdan Marcu, Partner Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox: „Suntem încântați să anunțăm viitoarea deschidere a unei noi locaţii World Class în cadrul proiectului One Cotroceni Park. Credem că atât chiriașii din clădirile de birouri, cât și locuitorii din întreaga zonă pe care proiectul o deserveşte vor îmbina sportul cu stilul de viaţă actual şi se vor bucura de toate facilităţile proiectului.”

Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties: „Dezvoltarea One Cotroceni Park îmbină funcțiunile rezidențial, office și comercial în țesutul urban într-un mod extrem de eficient, cu multiple beneficii atât pentru zona în care este amplasată, cât și pentru viitorii rezidenți și chiriași. Ne bucură faptul că printre numeroasele beneficii ale dezvoltării se numără și noua locație World Class, care va contribui la stilul de viață activ, sănătos și dinamic al comunității ce se formează acum în jurul acestui pol imobiliar.”

Noul club World Class de la One Cotroceni Park va oferi facilități premium de fitness și wellness. Toți membrii vor avea acces la piscina semiolimpică a noului club, unde se vor putea relaxa, revitaliza sau își vor putea perfecționa stilul de înot cu ajutorul instructorilor specializați World Class.Clubul va avea două studiouri pentru antrenamente de grup pentru diverse cursuri de fitness, programe original concepute de experții World Class și Les Mills. O nouă experiență unică de antrenamente va fi introdusă și oferită de studioul revoluționar Virtual Immersive Cycling, susținut de Technogym. Membrii se vor bucura de zone de gimnastică de ultimă generație și de zone funcționale dedicate antrenamentelor personale, cu echipamente inovatoare oferite de Technogym și aparate de forţă produse de Eleiko.

World Class vine în completarea ofertei comerciale și gastronomice din dezvoltarea multifuncțională One Cotroceni Park, care va concentra într-un singur concept inovator o varietate mare de facilități și beneficii, în cadrul unei locații strategice: zone verzi, piste de alergare în aer liber, pisicină, restaurante, cafenele, baruri, diverse magazine și supermarketuri, farmacie, servicii de curățătorie / spălătorie, bancă, birouri dinamice și certificate, unități rezidențiale, facilități educaționale.

One Cotroceni Park este cel mai amplu proiect de regenerare urbană din București, cu funcționalități mixte, format dintr-o zonă rezidențială cu peste 850 de apartamente, precum și o zonă comercială și un business park cu două clădiri de birouri ce vor fi livrate în două faze. Dezvoltatorul One United Properties a realizat deja recepția pentru Faza I a One Cotroceni Park, clădire de birouri și de spații comerciale, cu o suprafață închiriabilă brută (GLA) de 46.000 mp. În acest moment, 75% din spațiile de birouri și comerciale au fost închiriate. Faza II cu o suprafață închiriabilă brută de 35.000 mp, aflată de asemenea în dezvoltare, va fi livrată în 2022.

Situat în Cotroceni, una dintre cele mai renumite și căutate zone din Capitală, dezvoltarea One Cotroceni Park beneficiază de precertificare LEED Platinum v4, care atestă funcționarea durabilă și impactul minim asupra mediului și se află în curs de obținere a certificării WELL Health Safety, care evaluează sănătatea și bunăstarea la locul de muncă.