Xi Jinping: „Gloria și fericirea aparțin celor care muncesc”

După Congresul al 18-lea al Partidului Comunist Chinez (PCC), președintele Chinei, Xi Jinping, a apreciat de mai multe ori rolul muncii, spiritul muncitoresc și meșteșugăresc, îndemnând oamenii să se angajeze cu sârguință și determinare în muncă. Gloria și fericirea aparțin celor care muncesc, a subliniat Xi.

„Națiunea chineză este muncitoare și are aptitudini creatoare. Datorită muncii am avut un trecut glorios și am obținut rezultatele de azi”, precizează Xi Jinping.

„Construirea unei societăți cu nivel de viață decent și, apoi, a unei țări socialiste moderne, bogate, puternice, democratice, civilizate și armonioase se bazează pe muncă și pe efortul creator al oamenilor. Indiferent cum evoluează vremurile, trebuie să fim harnici și să îi respectăm pe cei care muncesc”, a adăugat președintele Xi.