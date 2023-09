Xi Jinping l-a primit pe Nicolas Maduro în Marea Sală a Poporului

Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a primit miercuri în Marea Sală a Poporului pe omologul său venezuelean, Nicolas Maduro, care este în vizită de stat în China. Xi Jinping a salutat vizita acestuia în China, precizând că este a cincea vizită pe care o are după ce a preluat funcția de președinte, fapt care scoate în evidență prietenia de fier dintre cele două țări. China și Venezuela sunt prietene de încredere și partenere pentru dezvoltare comună.

Beijingul dezvoltă cu Caracas relații la nivel strategic și pe termen lung, sprijină eforturile Venezuelei pentru menținerea suveranității țării, demnității naționale și stabilității sociale. China susține cauza Venezuelei împotriva intervențiilor externe.

„Mă bucur să anunțăm îmbunătățirea relațiilor bilaterale la nivel de parteneriat strategic în orice vreme. Anul viitor se marchează 50 de ani de la stabilirea relațiilor bilaterale. Îmi doresc să aprofundăm în comun cooperările bilaterale din toate domeniile pentru a oferi bunăstarea popoarelor și a contribui la pacea și dezvoltarea lumii”, a spus președintele Chinei.

„În primul rând, în numele poporului venezuelean, aș dori să vă adresez cele mai bune urări, Chinei milenare și Republicii Populare Chineze. Relațiile dintre Venezuela și China sunt un model pentru relațiile dintre țările din Sudul Global și am fost martor direct la faptul că China a devenit o superputere, o superputere dedicată păcii, bunăstării și cooperării întregii omeniri. Echipa mea și cu mine suntem foarte onorați că am revenit în China. Am toată deschiderea să lucrez cu partea chineză pentru a începe o nouă eră a relațiilor strălucitoare venezueleano-chineze, a declarat Nicolas Maduro, în Marea Sală a Poporului.

Articol realizat de Radio China Internațional și CCTV