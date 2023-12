Yves Leterme, despre relațiile chino-europene și inițiativa „O centură, un drum”

Fostul prim-ministru al Belgiei, Yves Leterme, a comentat, în cadrul unui interviu acordat China Media Group (CMG), relațiile chino-europene, decuplarea China-Europa și Inițiativa „O centură, un drum”.

Yves Leterme a declarat că atât relațiile SUA-China, cât și relațiile UE-China se află într-un stadiu crucial. Este esențial ca UE să își mențină propria poziție în loc să devină exclusiv un partener al SUA, având propriul punct de vedere. Europa nu ar trebui să se bazeze pe SUA, pentru a-și proteja propria securitate, ci ar trebui să fie independentă. Acest lucru necesită mai multe investiții în resurse și instrumente pentru menținerea securității, a spus Leterme.

Acesta a respins, de asemenea, susținerea decuplării de China, Europa trebuind să facă eforturi pentru a-și proteja propriile interese și controla riscurile în cadrul lanțurilor valorice globale, schimburile economice, pentru a se asigura că economia europeană funcționează normal în situații de criză, cum ar fi epidemiile sau dezastrele naturale.

De asemenea, Leterme a apreciat Inițiativa „O centură, un drum”. Drumul Mătăsii din Asia Centrală a jucat un rol important în promovarea conectivității dintre Europa și China. Aceasta a vizat nu doar conexiunile aeriene, ci și infrastructura pe mare și pe uscat.

În opinia lui Leterme, nivelul producției de vehicule cu energie nouă din China este unul deosebit. China are oportunitatea de a începe de la zero în acest domeniu. În același timp, China are și o serie de resurse naturale importante necesare pentru producția de baterii. Împreună cu o integrare verticală a lanțului industrial, a apărut un model nou în sectorul vehiculelor electrice, complet diferit de industria auto tradițională. China a preluat deja inițiativa, în timp ce europenii încă lucrează din greu pentru a găsi modalități de a ajunge din urmă, a mai declarat fostul premier belgian, Yves Leterme.

Articol realizat de Radio China Internațional și CCTV