Zâmbetul viitorului are o casă – Se numește Toldimed

Graba, stresul și lipsa de încredere au devenit normale, iar să găsești un spațiu medical unde tehnologia de vârf se împletește cu empatia autentică poate părea o raritate. La Toldimed, această combinație nu este un ideal, ci o realitate trăită săptămânal de zeci de pacienți.
De peste 18 ani, Toldimed nu s-a mulțumit să fie doar o clinică stomatologică – ci a devenit un reper regional al exigenței, profesionalismului și grijii reale față de pacient.
Viziunea unui lider care a pus omul în centrul tratamentului
Totul a început cu un vis și o convingere. Dr. Mihai Toldișan – CEO & Director Medical – a intuit că medicina dentară modernă nu se oprește la tratamente corecte, ci se extinde către experiențe transformatoare.
Absolvent al Facultății de Medicină Dentară „Ovidius” din Constanța și cu o competență în implantologie dobândită la UMF „Carol Davila” București, Dr. Toldișan a investit constant în formare, inovație și relația cu pacientul. De-a lungul anilor, a urmat cursuri internaționale de excelență în estetică, chirurgie orală, implantologie și tratamente minim invazive, culminând cu Mastership-ul susținut în 2024 sub îndrumarea profesorului Maurice Salama.
Dar dincolo de diplome și echipamente, misiunea sa este clară: să redea încrederea pacienților printr-un zâmbet real și un act medical uman.
Precizie digitală: cum arată stomatologia de mâine, azi
Toldimed este printre puținele clinici din sud-estul țării care oferă un flux digital complet, de la amprentă până la restaurare, într-un singur spațiu.
- Scannerul intraoral captează în câteva secunde un model 3D detaliat al arcadelor dentare – fără disconfort, fără repetiții.
- CBCT-ul (tomografia computerizată cu fascicul conic) permite vizualizarea tridimensională a dinților și structurilor osoase – esențial pentru planificarea exactă a implanturilor.
- Microscopul operator în endodonție face diferența între salvarea și pierderea unui dinte.
- Tehnologia laser asigură tratamente parodontale eficiente, cu durere minimă și vindecare rapidă.
- Laboratorul propriu CAD/CAM și imprimanta 3D transformă planurile digitale în coroane, fațete sau ghiduri chirurgicale cu o precizie de ordinul micronilor.
Toate aceste soluții au un singur scop: mai puțin stres, mai mult control și rezultate care rezistă în timp.
Un loc în care nu doar adulții se simt în siguranță
În 2018, Toldimed a făcut un pas firesc spre viitor, inaugurând ToldiKids – prima clinică pediatrică din rețea, dedicată exclusiv celor mici. Aici, frica este înlocuită de curiozitate, iar tratamentele devin parte dintr-o joacă ghidată de specialiști empatici, pregătiți să gestioneze nevoile emoționale ale copiilor.
Spațiul e gândit special pentru ei: culori calde, mediu prietenos, metode blânde. Pentru părinți, ToldiKids înseamnă siguranță, profesionalism și prevenție, încă de la primii dinți de lapte.
Mai mult decât o clinică – o comunitate care zâmbește
Dincolo de zidurile moderne și tehnologiile avansate, Toldimed a rămas fidel unui crez simplu: că sănătatea orală este un drept, nu un privilegiu.
De aceea, echipa coordonată de Dr. Toldișan s-a implicat activ în comunitate:
- campanii umanitare în sate cu acces redus la servicii stomatologice
- consultații în școli și grădinițe
- proiecte de educație oro-dentară pentru copii și adolescenți
Această latură umană a brandului Toldimed este inima clinicii – și motivul pentru care pacienții revin cu încredere, nu cu teamă.
O echipă construită pe valori, nu doar pe CV-uri
Fiecare medic din rețeaua Toldimed este ales nu doar pentru pregătirea sa profesională, ci pentru capacitatea de a asculta, de a comunica sincer și de a colabora real cu pacientul. Echipa este tânără, ambițioasă, formată în spiritul inovației și al respectului pentru oameni.
Toldimed.ro – Viitorul e aici, iar zâmbetul tău merită asta
Timpul este esențial, iar încrederea este greu de oferit, dar Toldimed oferă mai mult decât un tratament. Oferă o experiență. Una construită pe:
- tehnologie modernă
- echipe dedicate
- valori umane reale
- o cultură medicală a respectului și grijii față de fiecare pacient
Indiferent dacă vii pentru o consultație de rutină, un tratament complex sau primul zâmbet al copilului tău, la Toldimed vei descoperi că medicina dentară poate fi exact cum ar trebui: corectă, caldă și completă.
Este pentru prima dată când merg fara teamă la stomatolog. Sunteți minunați! Va recomand cu drag! Felicitări!