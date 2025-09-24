Zâmbetul viitorului are o casă – Se numește Toldimed

Graba, stresul și lipsa de încredere au devenit normale, iar să găsești un spațiu medical unde tehnologia de vârf se împletește cu empatia autentică poate părea o raritate. La Toldimed, această combinație nu este un ideal, ci o realitate trăită săptămânal de zeci de pacienți.

De peste 18 ani, Toldimed nu s-a mulțumit să fie doar o clinică stomatologică – ci a devenit un reper regional al exigenței, profesionalismului și grijii reale față de pacient.

Viziunea unui lider care a pus omul în centrul tratamentului

Totul a început cu un vis și o convingere. Dr. Mihai Toldișan – CEO & Director Medical – a intuit că medicina dentară modernă nu se oprește la tratamente corecte, ci se extinde către experiențe transformatoare.

Absolvent al Facultății de Medicină Dentară „Ovidius” din Constanța și cu o competență în implantologie dobândită la UMF „Carol Davila” București, Dr. Toldișan a investit constant în formare, inovație și relația cu pacientul. De-a lungul anilor, a urmat cursuri internaționale de excelență în estetică, chirurgie orală, implantologie și tratamente minim invazive, culminând cu Mastership-ul susținut în 2024 sub îndrumarea profesorului Maurice Salama.

Dar dincolo de diplome și echipamente, misiunea sa este clară: să redea încrederea pacienților printr-un zâmbet real și un act medical uman.

Precizie digitală: cum arată stomatologia de mâine, azi

Toldimed este printre puținele clinici din sud-estul țării care oferă un flux digital complet, de la amprentă până la restaurare, într-un singur spațiu.

Scannerul intraoral captează în câteva secunde un model 3D detaliat al arcadelor dentare – fără disconfort, fără repetiții.

captează în câteva secunde un model 3D detaliat al arcadelor dentare – fără disconfort, fără repetiții. CBCT-ul (tomografia computerizată cu fascicul conic) permite vizualizarea tridimensională a dinților și structurilor osoase – esențial pentru planificarea exactă a implanturilor.

(tomografia computerizată cu fascicul conic) permite vizualizarea tridimensională a dinților și structurilor osoase – esențial pentru planificarea exactă a implanturilor. Microscopul operator în endodonție face diferența între salvarea și pierderea unui dinte.

face diferența între salvarea și pierderea unui dinte. Tehnologia laser asigură tratamente parodontale eficiente, cu durere minimă și vindecare rapidă.

asigură tratamente parodontale eficiente, cu durere minimă și vindecare rapidă. Laboratorul propriu CAD/CAM și imprimanta 3D transformă planurile digitale în coroane, fațete sau ghiduri chirurgicale cu o precizie de ordinul micronilor.

Toate aceste soluții au un singur scop: mai puțin stres, mai mult control și rezultate care rezistă în timp.

Un loc în care nu doar adulții se simt în siguranță

În 2018, Toldimed a făcut un pas firesc spre viitor, inaugurând ToldiKids – prima clinică pediatrică din rețea, dedicată exclusiv celor mici. Aici, frica este înlocuită de curiozitate, iar tratamentele devin parte dintr-o joacă ghidată de specialiști empatici, pregătiți să gestioneze nevoile emoționale ale copiilor.

Spațiul e gândit special pentru ei: culori calde, mediu prietenos, metode blânde. Pentru părinți, ToldiKids înseamnă siguranță, profesionalism și prevenție, încă de la primii dinți de lapte.

Mai mult decât o clinică – o comunitate care zâmbește

Dincolo de zidurile moderne și tehnologiile avansate, Toldimed a rămas fidel unui crez simplu: că sănătatea orală este un drept, nu un privilegiu.

De aceea, echipa coordonată de Dr. Toldișan s-a implicat activ în comunitate:

campanii umanitare în sate cu acces redus la servicii stomatologice

consultații în școli și grădinițe

proiecte de educație oro-dentară pentru copii și adolescenți

Această latură umană a brandului Toldimed este inima clinicii – și motivul pentru care pacienții revin cu încredere, nu cu teamă.

O echipă construită pe valori, nu doar pe CV-uri

Fiecare medic din rețeaua Toldimed este ales nu doar pentru pregătirea sa profesională, ci pentru capacitatea de a asculta, de a comunica sincer și de a colabora real cu pacientul. Echipa este tânără, ambițioasă, formată în spiritul inovației și al respectului pentru oameni.

Toldimed.ro – Viitorul e aici, iar zâmbetul tău merită asta

Timpul este esențial, iar încrederea este greu de oferit, dar Toldimed oferă mai mult decât un tratament. Oferă o experiență. Una construită pe:

tehnologie modernă

echipe dedicate

valori umane reale

o cultură medicală a respectului și grijii față de fiecare pacient

Indiferent dacă vii pentru o consultație de rutină, un tratament complex sau primul zâmbet al copilului tău, la Toldimed vei descoperi că medicina dentară poate fi exact cum ar trebui: corectă, caldă și completă.