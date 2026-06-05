Zelenski îi cere lui Putin o întâlnire directă pentru încheierea războiului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat o nouă inițiativă diplomatică pentru încheierea războiului, adresându-i o scrisoare deschisă președintelui rus Vladimir Putin și propunând o întâlnire directă între cei doi lideri.

În mesajul său, Zelenski susține că pacea poate fi obținută doar prin dialog direct între Kiev și Moscova și avertizează că nu este momentul ca lumea să ignore conflictul din Europa.

„Ar fi greșit să așteptăm pur și simplu până când războiul din Europa va reveni în centrul atenției Statelor Unite”, a transmis liderul ucrainean.

Zelenski solicită armistițiu pe durata negocierilor

Președintele ucrainean a propus ca eventualele discuții să fie însoțite de un armistițiu complet, însă această variantă a fost deja respinsă de Kremlin.

În scrisoarea de peste 1.800 de cuvinte, Zelenski a subliniat costul uman al conflictului și a afirmat că fiecare pierdere suferită de Ucraina este resimțită profund de societatea ucraineană.

„Ne pierdem oamenii, iar fiecare pierdere este dureroasă pentru noi”, a scris acesta.

Kremlinul confirmă primirea scrisorii

Autoritățile ruse au confirmat că mesajul a fost primit și că Vladimir Putin va fi informat cu privire la conținutul acestuia.

Deși Kremlinul a transmis că Zelenski este binevenit să se întâlnească cu Putin la Moscova, liderul rus și-a menținut poziția privind necesitatea unor compromisuri din partea Ucrainei.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Sankt Petersburg, Putin a declarat că este dispus să ajungă la un acord, însă a reiterat cererile Moscovei privind teritoriile ocupate și renunțarea Ucrainei la aderarea la NATO.

Ucraina respinge cedările teritoriale

Kievul continuă să respingă orice posibilitate de cedare a teritoriilor ocupate de Rusia.

Autoritățile ucrainene consideră că o astfel de concesie ar încuraja noi agresiuni în viitor și ar legitima anexările realizate de Moscova în timpul conflictului.

În prezent, Rusia controlează integral sau parțial regiunile Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia, pe care le revendică drept parte a teritoriului său.

Zelenski: „Nu vă fie teamă să ieșiți din acest război”

Tonul scrisorii a fost unul ferm și, pe alocuri, critic la adresa liderului de la Kremlin.

Zelenski a afirmat că populația Rusiei resimte efectele războiului prin atacurile cu drone, dificultățile economice și creșterea prețurilor.

„Nu vă fie teamă să luați calea ieșirii din acest război. Acesta este principalul lucru care vi se cere acum”, i-a transmis președintele ucrainean lui Putin.

Liderul de la Kiev a sugerat că eventualele negocieri ar putea avea loc într-o țară neutră, precum Elveția sau Turcia.

Trump susține o întâlnire între cei doi lideri

Președintele american Donald Trump a salutat inițiativa și a declarat că o întâlnire directă între Zelenski și Putin ar putea contribui la apropierea unui acord de pace.

„Cred că ar fi minunat dacă s-ar întâlni. Ar trebui să o facă”, a afirmat liderul de la Casa Albă, potrivit BBC.

În ciuda apelurilor la dialog, negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina rămân blocate, iar pozițiile celor două părți continuă să fie profund divergente în privința teritoriilor ocupate și a garanțiilor de securitate.