Zelenski se întâlnește cu liderii UE în Cipru: Bruxelles-ul deblochează un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Mariana Butnariu
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la 17 aprilie 2026, la Liov, Ucraina (Foto: Yuriy Dyachyshyn, AFP)

Liderii Uniunii Europene se reunesc în Cipru pentru un summit important, la care va participa și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Întâlnirea vine într-un moment crucial, după ce UE a decis deblocarea unui împrumut masiv de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Fondurile, esențiale pentru susținerea Kievului în contextul războiului cu Rusia, au fost blocate luni de zile din cauza unui conflict politic cu Viktor Orbán. Acesta și-a condiționat acordul de repararea unei conducte energetice afectate de atacuri, cerință pe care Ucraina spune că a îndeplinit-o.

Un acord după tensiuni politice

Decizia de a debloca fondurile a fost luată după ce Ucraina a reluat livrările de petrol către Ungaria și Slovacia, rezolvând astfel impasul. Oficialii europeni consideră că acest pas este esențial pentru stabilitatea economică a Ucrainei în următorii ani.

Vizita lui Zelenski este văzută ca un moment simbolic, dar și strategic, consolidând relația dintre Kiev și Bruxelles, potrivit France 24.

Discuții extinse: Orientul Mijlociu și energie

Summitul nu se va concentra doar pe Ucraina. Liderii UE vor discuta și situația tensionată din Orientul Mijlociu, inclusiv impactul conflictelor asupra securității energetice.

Un punct critic este Strâmtoarea Hormuz, unde blocajele au dus la creșteri semnificative ale prețurilor petrolului și au afectat aprovizionarea Europei cu combustibil.

La discuții sunt așteptați și lideri regionali importanți, precum:

  • Joseph Aoun
  • Abdel Fattah el-Sisi
  • Ahmed al-Sharaa
  • Hussein bin Abdullah

Un buget european sub presiune

Pe agenda liderilor se află și viitorul buget al UE pentru perioada 2028–2034, estimat la aproximativ 2 trilioane de euro. Negocierile sunt dificile, în contextul în care statele membre trebuie să echilibreze investițiile cu rambursarea datoriilor din perioada pandemiei.

Diferențele de viziune sunt evidente:

  • Franța susține creșterea investițiilor
  • Germania insistă pe disciplină fiscală

Context geopolitic tensionat

Summitul are loc într-un climat internațional complicat, marcat de:

  • războiul din Ucraina,
  • conflictul din Orientul Mijlociu,
  • presiuni energetice globale.

UE încearcă astfel să-și consolideze rolul atât ca actor economic, cât și diplomatic.

