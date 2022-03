Ziua Mondială a Persoanelor cu sindrom Down 2022

Pe data de 21 martie 2022, în intervalul orar 13.00 – 16.00, se organizează un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Persoanelor cu sindrom Down din România. Pe lista participanților se înscriu tineri cu sindrom Down și alte dizabilități intelectuale.

Evenimentul este organizat de Asociația Down Plus București, în parteneriat cu Centrul Cultural al Municipiului București, Fundația SoSiSeSa, Fundația Inimi Generoase, Asociația Angels Down Friends și Amias Small School.

Evenimentul va avea loc în curtea Centrului Cultural al Municipiului București (Calea 13 Septembrie 168-184, sector 5 București) și va fi structurat în 3 părți. În prima parte, tinerii cu dizabilități vor avea activități recreative coordonate de o echipă de animatori profesioniști. În cea de-a doua parte a evenimentului, o serie de artiști din lumea muzicii vor susține un concert dedicat tinerilor cu sindrom Down participanți la eveniment, iar cea de-a 3-a parte este dedicată celebrării propriu-zise, moment în care tinerii vor da drumul în aer la sute de baloane colorate.

De asemenea, în cadrul evenimentului, tinerii vor purta șosete desperecheate, simbolul sindromului Down, și, în plus, vor realiza un flashmob care va fi transmis online alături de organizații care activează la nivel internațional.

Evenimentul își propune să atragă atenția asupra particularităților sindromului Down și, în mod special, asupra incluziunii care se poate realiza printr-o multitudine de forme.

Ziua Mondială a Persoanelor cu sindrom Down se sărbătorește pe data de 21 martie a fiecărui an. Acesta este un eveniment dedicat conștientizării sindromului Down, dar și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Anul acesta, evenimentul a ajuns la cea de-a XVII-a ediție, având tematica „What does Inclusion mean?” generată de Down Syndrome International.