Ziua ziaristului român – a şaptea ediţie

Luni, 28 iunie 2021, la Studioul „Horia Bernea” al Muzeului Ţăranului Român de pe Şoseaua Kiseleff nr. 3, începând cu ora 12.00, va avea loc celebrarea Zilei Ziaristului Român, organizată de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România. Evenimentul, devenit tradiţie pentru UZPR, se află la a şaptea ediţie.

În cadrul larg al acestei celebrări de breaslă se vor decerna premiile „Eminescu Ziaristul” şi alte distincţii importante acordate unor personalităţi din spaţiul public românesc, care s-au remarcat prin activitatea şi performanţele culturale, ştiinţifice sau civice. Decernarea Premiilor „Eminescu Ziaristul” se află la a noua ediţie.

Evenimentul „Ziua Ziaristului Român” va fi punctat şi susţinut cu moment literar-muzicale.

Precizăm că organizaţia noastră – singura uniune de creaţie şi utilitate publică a breslei jurnaliştilor din România – a ales această dată (28 iunie) ca fiind emblematică pentru importanţa pe care ar trebui să o aibă profesia de jurnalist în România, întrucât 28 Iunie 1883 a fost ziua în care Mihai Eminescu a fost scos cu forţa din viaţa publică şi băgat în cămaşa de forţă. A fost ziua în care, practic, presa a fost arestată, Eminescu fiind, la momentul acela, cea mai puternică voce publică.

Această zi neagră a presei româneşti se suprapune nefericit cu o altă zi funestă a istoriei noastre: 28 iunie 1940, ziua în care s-a pus în aplicare Tratatul Ribbentrop-Molotov (23 august 1939), iar armata şi administraţia română au fost nevoite, sub ameninţarea războiului, să se retragă dincoace de Prut.

Iată de ce data de 28 iunie, respectiv Ziua Ziaristului Român, reprezintă, pentru Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, nu o zi triumfală a presei şi a jurnalismului, ci o zi canonică, de reculegere şi reflecţie asupra propriei meniri profesionale şi a propriei istorii. Căci – istoria a dovedit-o! – presa poate fi arestată, iar graniţele pot fi modificate peste noapte.

Sub aceste auspicii se desfăşoară, ca în fiecare an, Ziua Ziaristului Român, luni, 28 iunie 2021, la Studioul „Horia Bernea” de la Muzeul Ţăranului Român.

Cei care doresc să-i vadă şi să-i cunoască pe cei mai importanţi jurnalişti din presa scrisă, radio, televiziune şi presa online, sunt invitaţi să participe. Intrarea este liberă, în limita locurilor impuse de pandemie. https://uzp.org.ro/50377/ziua-ziaristului-roman-a-saptea-editie/



(Departamentul de Comunicare. Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România)

- PUBLICITATE -