Petrom se pregătește să abandoneze până la 4.000 de sonde. Cere servicii de dezafectare și de ecologizare a terenurilor

Mihai Nicuț (e-nergia.ro)

OMV Petrom, singurul producător de țiței și gaze din România, a lansat în sistemul electronic de achiziții publice un nou contract-cadru pentru “lucrari asociate abandonarii de adâncime a sondelor”. Compania închide an de an din sonde, pentru că zăcămintele din care se extrage sunt tot mai goale, și ecologizează terenurile, după 160 de ani în care România a tot extras petrol, dar investește miliarde în noi foraje și în reparații capitale la sondele care încă produc.

Petrom a scos la licitație contracele de licrări pentru cinci loturi. Numărul estimat de sonde care vor fi dezafectate este cuprins între 1.280 și 3.985, în baza acestui contract cadru. De aceea, valoarea estimată a contractelor este estimată de Petrom într-o plajă foarte largă, între 67 și 207 milioane de lei. Ofertele companiilor interesate sunt așteptate până la data de 27 martie și sunt așteptate câte trei oferte pentru fiecare lot.

Lucrările sunt împărțite în cinci loturi. Iată-le:

Lot 1 – Execuție lucrări asociate abandonării de adâncime a sondelor aparțînând OMV PETROM situate în județele: Satu Mare, Sălaj, Bihor, Hunedoara, Mureș, Bistrița Năsăud, Sibiu, Albă, Cluj, Caraș Severin, Timiș, Arad, Maramureș

Lot 2 – Execuție lucrări asociate abandonării de adâncime a sondelor aparțînând OMV PETROM situate în județele: Bacău, Neamț, Brăila, Buzău, Tulcea, Galați, Vrancea, Covasna, Vaslui, Suceava, Botoșani, Iași, Harghita, Brașov

Lot 3 – Execuție lucrări asociate abandonării de adâncime a sondelor aparțînând OMV PETROM situate în județele: Argeș, Olt, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinți;

Lot 4 – Execuție lucrări asociate abandonării de adâncime a sondelor aparținând OMV PETROM situate în județele: Călărași, Giurgiu, Teleorman;

Lot 5 – Execuție lucrări asociate abandonării de adâncime a sondelor aparținând OMV PETROM situate în județele: Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Ilfov, Constanța



Va plăti în final statul

Contractul de privatizare al Petrom cu OMV, semnat în 2004, stipula şi faptul că statul român este obligat ca, pentru o perioadă de 15 ani, să despăgubească în totalitate compania pentru orice pretenţii în legătură cu poluarea anterioară a mediului, iar pentru o perioadă de 30 de ani să plătească toate costurile de mediu legate de închiderea sondelor.

Petrom are în fiecare an astfel de lucrări, pentru că, potrivit legii, are obligația ca, după închiderea sondelor, să ecologizeze terenurile astfel încât ele să fie aduse cumva în starea inițială dinaintea debutului exploatării. Compania plătește lucrărilie, apoi cere decontul de la stat, și au fost cazuri în care statul nu a plătit decât după ce compania petrolieră a ajuns în arbitraj internațional, iar Guvenul a trebuit să returneze sumele.

De ce se închid sondele?

În România se extrag țiței și gaze de multă vreme, țara având o istorie de peste 160 de ani în producția și rafinarea țițeiului. A fost printre primele țări producătoare de țiței din lume și unul dintre cei mai mari producători la începutul secolului XX. Acum, după mai bine de un secol și jumătate de producție, majoritatea zăcămintelor au devenit mature, iar multe dintre sonde trebuie dezafectate pentru că nu prea mai au ce extrage. Pe lângă ce închide, compania investește anual sume miliardelor de lei în sectorul de explorare și producție. Anul trecut, de exemplu, compania a cheltuit 2,9 miliarde de lei pentru forarea a 55 de noi sonde și executarea a 647 de reparații capitale la sondele existente. În acest an, suma se ridică la 6 miliarde de lei, dar include și primele lucrări pentru extracția viitoare a gazelor din perimetrul offshore Neptun Deep, care va genera prima producție de gaze în 2027.