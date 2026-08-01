Consiliul Concurenţei analizează preluarea mai multor companii din Spania de către Airbus Atlantic

Consiliul Concurenţei analizează achiziționarea de către Airbus Atlantic, S.A.S., Franța, a Mecanizaciones Aeronáuticas, S.A, Spania, Himec Aero, S.L., Spania, NMT Aerospace Machining, S.L., Spania, Gepro Systems, S.L., Spania, Orisol Montajes Avanzados, S.L., Spania, și Tratamientos y Procesos Finales Aeronáuticos, S.L.U., Spania. Airbus Atlantic, S.A.S. este un producător de aeronave. Totodată, furnizează structuri aeronautice, precum aripi, fuzelaje, piloni, nacele și ampenaje. Grupul Airbus are trei filiale în România, cu activități în sectoarele producției și întreținerii, reparațiilor și reviziilor generale aeronautice: Airbus Aerostructures SRL, Airbus Helicopters Romania SA și Airbus Defence and Space Romania SRL. Companiile care urmează să fie preluate sunt furnizori de piese componente pentru fuzelaje și aripi. Acestea nu au filiale în România, dar realizează cifră de afaceri pe teritoriul național. În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această tranzacție trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege. Eventualele observaţii şi puncte de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la nr. 021.405.45.08, prin e-mail la adresa industrie@consiliulconcurentei.ro sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr. 1, Casa Presei, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013701, Oficiul Poştal nr. 25, în termen de 20 zile de la data prezentului anunţ.