Trei morți și 21 de răniți în urma unei explozii la un restaurant exclusivist din Moscova

Cel puțin trei persoane au murit și alte 21 au fost rănite, sâmbătă, în urma unei explozii care a avut loc la restaurantul Balzi Rossi din Moscova, a informat poliția capitalei Rusiei, care nu a precizat cauza incidentului.

„Conform informațiilor de care dispunem, astăzi, în jurul orei 20:10, a avut loc o explozie în apropierea unei terase de vară, soldată cu trei morți și cincisprezece răniți cu leziuni de gravitate variabilă”, a precizat poliția din Moscova pentru agenția de presă de stat Ria Novosti.

Restaurantul Balzi Rossi este unul dintre cele mai exclusiviste din capitala Rusiei. Potrivit unor surse, în momentul exploziei ar fi fost închis pentru public și era organizată o petrecere.

Publicația independentă ASTRA, care citează un martor ocular, susține că era o petrecere pentru o zi de naștere la care ar fi participat mai mulți generali ruși. Martorul a declarat că numeroase vehicule cu plăcuțe de înmatriculare militare negre – folosite de obicei de Forțele Armate Ruse și de alte agenții de securitate – erau parcate în fața restaurantului. Un autobuz Rosgvardia ar fi fost, de asemenea, văzut în apropiere, însă ASTRA notează că acest detaliu nu a fost încă verificat din surse independente.

Potrivit agenției RIA Novosti, care este controlată de administrația de la Kremlin, mai mulți oameni au suferit leziuni de diferite grade de gravitate.

Potrivit autorităților ruse, dispozitivul improvizat a explodat la intrarea în local.

Printre victimele decedate se numără femeia care transporta bomba, un agent de pază și un client. Presa de stat susține că femeia a încercat să introducă explozibilul în restaurant, însă a fost oprită de paznic, înainte ca dispozitivul să fie detonat.