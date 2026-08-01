Criza din Ceuta: Un oficial marocan spune că dezinformarea și rețelele de trafic au declanșat valul fără precedent

Anca POPA (gds.ro)



Un înalt oficial marocan susține că valul de migranți care a luat cu asalt enclava spaniolă Ceuta a fost provocat de o combinație de factori. Printre aceștia ar fi dezinformarea, rețelele de trafic de persoane și problemele economice cu care se confruntă tinerii din nordul Marocului, scrie Hotnews.

Lahcen Haddad, vicepreședinte al camerei superioare a Parlamentului Marocului, a declarat că situația trebuie analizată cu „compasiune, acuratețe și reținere”. Asta în contextul în care zeci de persoane și-au pierdut viața încercând să ajungă în Ceuta.

Mai mulți factori au dus la declanșarea crizei

Potrivit oficialului marocan, informațiile disponibile indică existența unor factori interconectați. Printre aceștia se numără interpretarea eronată a unei hotărâri a Curții Supreme din Spania privind returnarea migranților interceptați pe mare, exploatarea zvonurilor de către rețelele de trafic de persoane, mobilizarea rapidă prin intermediul rețelelor sociale, dar și dificultățile economice și sociale din nordul Marocului.

Haddad a subliniat că toate aceste elemente trebuie diferențiate de speculațiile și acuzațiile cu motivație politică.

Marocul respinge acuzațiile privind un „război hibrid”

Vicepreședintele camerei superioare a Parlamentului marocan a respins afirmațiile potrivit cărora autoritățile de la Rabat ar fi încurajat intenționat trecerea migranților pentru a pune presiune asupra Spaniei.

El a arătat că Marocul a întărit măsurile de securitate la frontieră și a acceptat returnarea migranților. De asemenea, a luat măsuri împotriva celor suspectați că organizează treceri ilegale.

Cu toate acestea, unii experți amintesc că relațiile dintre Spania și Maroc au mai fost tensionate în trecut. În 2021, autoritățile marocane au fost acuzate că au relaxat controalele la frontieră. Asta în contextul unui conflict diplomatic legat de Sahara Occidentală.

Premierul spaniol: „Situația s-a răspândit ca focul în câteva ore”

Premierul spaniol Pedro Sánchez a atribuit și el valul de migranți rețelelor de trafic de persoane. Acestea ar fi profitat de decizia Curții Supreme a Spaniei privind procedurile de returnare a migranților.

„Această situație s-a răspândit ca focul în câteva ore prin rețelele mafiilor care se ocupă cu traficul de persoane”, a declarat șeful Guvernului de la Madrid.

Pedro Sánchez a anunțat că autoritățile spaniole vor înființa un centru temporar în Ceuta pentru identificarea, înregistrarea și procesarea accelerată a migranților care nu au drept legal de ședere în Spania.