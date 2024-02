150.000 de cetățeni germani au manifestat sâmbătă la Berlin contra extremei drepte și pentru apărarea democrației

Pe străzile Berlinului s-au aflat sâmbătă în jur de 150.000 de persoane care s-au mobilizat contra partidului de extremă dreapta Alternativă pentru Germania (AfD) – o mișcare de protest intrată de acum în cea de a patra săptămână. Manifestații similare, relatează Reuters, au avut loc la Dresda, Eisenach, Hamburg, Hanovra și alte orașe, ceea ce îi determină pe corespondenții agențiilor occidentale de presă să semnaleze o neliniște crescândă în fața susținerii, totuși, încă puternică, pe care AfD o are din partea unui segment deloc neglijabil al opiniei publice. Participanții la uriașa manifestație de la Berlin s-au deplasat până la sediul parlamentului german. „Numeroșii cetățeni germani se mobilizează pentru a manifesta împotriva uitării trecutului, împotriva discursurilor pline de ură”, scrie într-un mesaj transmis prin rețelele de socializare cancelarul Olaf Scholz. „Aceste manifestații sunt un semn puternic în favoarea democrației și în apărarea Constituției noastre”, a adăugat cancelarul Scholz .

AfD a provocat neliniște în rândul partidelor politice germane tradiționale, care se tem că această formațiune politică ar putea învinge în alegerile regionale din luna septembrie în trei landuri din Germania de Est, chiar dacă sondajele cele mai recente arată o ușoară diminuare a susținerii extremei drepte. Sunt deja voci care reproșează faptul că a fost necesar atât de mult timp până la organizarea de manifestații de o astfel de amploare ca aceea din aceste zile împotriva AfD, aceasta reușind deja să se impună în numeroase mici localități din Germania. Are însă loc acum o trezire a opiniei publice, semnalează analiști politici germani citați de Reuters. Un sondaj Forsa apărut la începutul săptămânii trecute arată că susținerea pentru AfD a ajuns sub 20% din intențiile de vot. AfD se plasează totuși, în acest moment, pe poziția a doua, după Partidul conservator german care deține 32% sprijin în rândul alegătorilor, iar social-democrații, aliat la guvernare, doar 15% , după AfD cu aproape 20%.