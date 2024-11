O nouă sesiune a JETCO – Comitetul Economic și Comercial dintre România și Republica Turcia – prezidată de ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, la București

Vineri, 1 noiembrie 2024, a avut loc, la București, cea de-a doua sesiune a Comitetului Economic și Comercial dintre România și Republica Turcia (JETCO), prezidată de Ștefan-Radu Oprea, ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului și de E.S. Ömer Bolat, ministrul comerțului din Republica Turcia. Evenimentul s-a concentrat pe dezvoltarea relațiilor economice și întărirea parteneriatului strategic dintre cele două țări.

Reuniunea are loc în contextul unei dinamici fără precedent a colaborării bilaterale pe fiecare palier economic, Turcia fiind un partener special pentru comerț și investiții din România.

„Am avut discuții aplicate despre cum să creștem relațiile economice, ținând cont de faptul că am avut o țintă de 10 miliarde USD, suntem deja la 11,5 miliarde USD, iar atunci când am fost cu premierul Marcel Ciolacu în vizita guvernamentală la Ankara am stabilit o țintă de 15 miliarde USD valoarea schimburilor comerciale bilaterale și deja progresul este evident”, a declarat ministrul Oprea.

În primele 7 luni ale anului 2024, comerțul bilateral a crescut cu 13,6%, exporturile cu 5,1% și importurile cu 18,1%.

Unul dintre subiectele întrevederii bilaterale între cei doi miniștrii a vizat intensificarea dialogului bilateral pentru eliminarea barierelor de acces pe piața turcă pentru produsele și serviciile românești, în special exporturile românești de produse agroalimentare, pentru a permite fluxuri comerciale echilibrate și amplificate între țările noastre.

În ceea ce privește investițiile între cele două state, partenerii de dialog au convenit că abordarea trebuie să fie adaptativă, conectată la dinamismul fără precedent al piețelor și la realitatea post-pandemică afectată de provocările de securitate.

Totodată, un subiect important pe agenda discuțiilor a fost cooperarea în industria de apărare, fiind analizată posibilitatea colaborării între firme românești și turcești pentru producția în comun, având în vedere interesul tot mai ridicat al companiilor turcești de profil de a participa la proiectele din România.

În domeniul turismului, s-a analizat posibilitatea promovării diferitelor subsectoare și facilitarea fluxurilor turistice bilaterale, precum circuite culturale, turism în natură, turism rural, city break-uri, turism activ și de aventură, turism balnear și wellness, care vor contribui la dezvoltarea acestui sector.

La nivelul IMM-urilor, prezența numeroasă a companiilor din România cu capital turcesc conturează ideea unui plan de acțiune mai specific pentru înființarea unui pol de competitivitate/cluster regional de inovare cu vocație națională și internațională – chiar crearea unei rețele de clustere româno-turce, inclusiv asociații de afaceri, centre de cercetare și instituții de formare, universități, administrații publice angajate în parteneriat, pentru a valorifica o strategie comună de dezvoltare. Această strategie poate fi concepută pentru a stimula noi proiecte comune inovatoare, atât la nivel bilateral, cât și pe piețele terțe. Comunitatea de afaceri din Turcia este o prezență constantă și solidă în mediul de afaceri românesc – rezultat firesc al legăturilor istorice și geografice.

În marja reuniunii Comitetului Economic și Comercial dintre România și Republica Turcia au fost, de asemenea, abordate și alte domeniile cheie de cooperare precum energia, transporturile, industria, muncă și protecție socială, agricultura – cu relevanță pentru contextul global actual.

Părțile au apreciat organizarea reuniunilor de acest fel, subliniind importanța acestora pentru consolidarea dialogului atât la nivel guvernamental, dar și între reprezentanții mediului de afaceri din cele două țări, astfel fiind încurajate consolidarea relațiilor economice și demararea de proiecte comune.