Studiu Agenția EmilWeb



România se confruntă cu provocări economice și sociale profunde, mai ales în rândul locuitorilor din mediul rural și al mamelor care doresc să își asigure un viitor financiar stabil pentru familie. Potrivit Institutului Național de Statistică, doar 36% dintre femeile din mediul rural au un loc de muncă stabil, comparativ cu 62% în mediul urban. Această discrepanță este agravată de lipsa programelor de formare profesională accesibile și adaptate noilor realități ale pieței muncii, care ar putea ajuta la creșterea oportunităților în mediul rural.

Mamele din România – între presiunea de a-și susține familia și realitățile pieței muncii



Pentru mamele din România, piața muncii aduce provocări suplimentare, mai ales după nașterea primului copil. Un studiu Eurostat din 2023 arată că 1 din 3 mame cu copii sub trei ani rămâne în afara pieței muncii, iar procentul este mai mare în comunitățile rurale. De multe ori, mamele trebuie să aleagă între carieră și familie, iar lipsa oportunităților de muncă flexibile contribuie la o dependență economică accentuată. Acestea duc adesea la un decalaj financiar pe termen lung – studiile arată că mamele românce pierd, în medie, 20% din potențialul de câștig în primii cinci ani după naștere.

Inadaptabilitatea sistemului public de învățământ – o barieră în formarea profesională



Sistemul public de învățământ din România, axat încă pe memorare și mai puțin pe dezvoltarea competențelor digitale și practice, contribuie la această lipsă de adaptabilitate. Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, 6 din 10 absolvenți români nu își găsesc un loc de muncă în domeniul de studii în primele 12 luni de la absolvire, iar 45% dintre aceștia nu dobândesc abilități profesionale concrete în timpul școlii. Astfel, reconversia profesională devine o necesitate pentru cei care doresc să se adapteze unei piețe a muncii aflate în continuă schimbare.

Dependența financiară și violența domestică: o legătură alarmantă



Dependența financiară a femeilor de partenerii lor este un factor care contribuie semnificativ la vulnerabilitatea acestora în fața violenței domestice. Conform unui studiu realizat de Asociația ANAIS în 2024, peste 60% dintre victimele violenței domestice au experimentat violență economică, manifestată prin controlul asupra resurselor financiare și limitarea accesului la venituri proprii. Această formă de abuz împiedică femeile să părăsească relațiile abuzive, menținându-le într-un ciclu de dependență și violență.

Webdesignul: un pas practic către independență și flexibilitate financiară



„În contextul digitalizării accelerate, webdesignul reprezintă o oportunitate pentru mamele și persoanele din mediul rural care doresc să obțină o calificare practică și modernă, care le permite să lucreze de acasă. În prezent, 65% dintre companiile mici și mijlocii din România au nevoie de specialiști în digitalizare, iar competențele în webdesign sunt tot mai căutate. Un curs de webdesign oferă posibilitatea de a lucra remote și de a-și crea propria afacere digitală, adaptabilă la viața de familie și la realitățile rurale. Am dezvoltat o structură de curs personalizată, adaptată nevoilor actuale ale pieței, prin care nu doar că instruim cursanții în abilitățile tehnice esențiale, ci le oferim și strategii eficiente pentru identificarea rapidă a proiectelor. Astfel, îi sprijinim să-și înceapă activitatea remunerată imediat după finalizarea cursului”, declara Emil Horea Cimuca, co-proprietar al Agenției EmilWeb .

Oportunități de învățare accesibile și flexibile



Pentru cei care își doresc să dobândească abilități în webdesign, Agenția EmilWeb organizează cursuri de inițiere și sesiuni accesibile tuturor celor interesați de reconversie profesională. „Aceste cursuri sunt concepute special pentru mame și locuitorii din mediul rural, oferind nu doar o calificare tehnică, ci și o cale sigură către independența financiară. Participanții vor avea ocazia să învețe cum să dezvolte website-uri, să construiască proiecte online și să colaboreze cu companii din diverse domenii, contribuind astfel la dezvoltarea unei economii rurale sustenabile”, declara Emil Horea Cimuca, co-proprietar al Agenției EmilWeb .

„Sunt mamă la rândul meu și, atunci când ai un copil mic, capeți o claritate pe care nu o ai înainte de a avea acest statut. Am observat pe propria piele cât de multă nevoie de flexibilitate are o mămică cu un copil. În cadrul firmei pe care eu și soțul meu o conducem, am gândit o academie pentru toți cei care își doresc o schimbare. Dar ideea acestei academii a venit de multă vreme. Am fost nevoiți să jonglăm mult cu timpul nostru pentru a ne crește copilul. Amândoi eram ocupați și aveam nevoie de resurse financiare pentru a-i oferi copilului nostru tot ceea ce avea nevoie. În acel context, am realizat că noi suntem privilegiați, că ne-am ales bine drumul, însă nu toți se bucură de această flexibilitate. Mai mult decât atât, să ai abilități practice îți oferă luxul de a lucra de oriunde, dar mamele singure, mamele cu venituri modeste, femeile care se află în familii cu soți violenți au nevoie de reconversie profesională ca de o gură de aer pentru a-și acoperi nevoile de bază.