22 de state, în instanță pentru a opri blocarea lui Trump privind cetățenia prin dreptul de naștere

Procurorii generali din 22 de state au dat în judecată marți pentru a bloca mișcarea președintelui Donald Trump de a pune capăt unei practici veche de imigrare, cunoscută sub numele de cetățenie prin drept de naștere, care garantează că micuții născuți în SUA sunt cetățeni, indiferent de statutul părinților lor.

Ordinul executiv de aproximativ 700 de cuvinte al lui Trump, emis luni seara, echivalează cu o împlinire a ceva despre care a vorbit în timpul campaniei prezidențiale. Dar dacă va reuși este departe de a fi sigur pe fondul a ceea ce este probabil să fie o lungă bătălie juridică asupra politicilor de imigrare ale președintelui.

Ce este cetățenia prin dreptul de naștere?

Cetățenia prin drept de naștere înseamnă că orice persoană născută în SUA este cetățean, indiferent de statutul de imigrare al părinților. Oamenii, de exemplu, în Statele Unite cu viză de turist sau altă viză sau în țară în mod ilegal pot deveni părinții unui cetățean american dacă copilul lor se naște aici. Este în vigoare de zeci de ani și este consacrat în al 14-lea amendament la Constituție, spun susținătorii. Dar Trump și aliații contestă interpretarea amendamentului și spun că trebuie să existe standarde mai stricte pentru a deveni cetățean.

Ce spune ordinul lui Trump?

Ordinul pune sub semnul întrebării faptul că al 14-lea amendament extinde automat cetățenia oricărei persoane născute în Statele Unite.

Al 14-lea amendament s-a născut după Războiul Civil și a fost ratificat în 1868, potrivit www.pbs.org. Acesta spune: „Toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite și supuse jurisdicției acestora, sunt cetățeni ai Statelor Unite și ai statului în care își au reședința“. Ordinul lui Trump exclude următoarele persoane de la cetățenia automată:

cele ale căror mame nu se aflau legal în Statele Unite și ai căror tați nu erau cetățeni americani sau rezidenți permanenți legali;

persoane ale căror mame se aflau în țară în mod legal, dar temporar și ai căror tați nu erau cetățeni sau rezidenți permanenți legali.

Intră în vigoare la 30 de zile de marți, pe 19 februarie.

Care este istoria problemei?

Al 14-lea amendament nu a garantat întotdeauna cetățenia prin dreptul de naștere tuturor persoanelor născute în SUA. Congresul nu a autorizat cetățenia pentru toți nativii americani născuți în Statele Unite, de exemplu, până în 1924.

În 1898, la Curtea Supremă a Statelor Unite s-a desfășurat un important caz de cetățenie prin dreptul de naștere. Curtea a considerat că Wong Kim Ark, care s-a născut în San Francisco din imigranți chinezi, era cetățean american deoarece s-a născut în țară. După o călătorie în străinătate, guvernul federal a refuzat reintrarea pe motiv că nu era cetățean în temeiul Legii de excludere a Chinei. Dar unii susținători ai restricțiilor de imigrare au susținut că, deși cazul se aplică în mod clar copiilor născuți din părinți care sunt ambii imigranți legali, este mai puțin clar dacă se aplică copiilor născuți din părinți fără statut legal.

Problema cetățeniei prin dreptul de naștere a apărut în Arizona – unul dintre statele care au dat în judecată pentru a bloca ordinul lui Trump – în 2011, când parlamentarii republicani au luat în considerare un proiect de lege care ar fi contestat cetățenia automată prin dreptul de naștere. Proiectul de lege nu a ieșit niciodată din Legislativ.

Care a fost reacția la ordinul lui Trump?

Optsprezece state, plus Districtul Columbia și San Francisco au dat în judecată în instanța federală pentru a bloca ordinul lui Trump. Procurorul general democrat din New Jersey, Matt Platkin, a declarat marți că președinții ar putea avea o autoritate largă, dar nu sunt regi.

„Președintele nu poate, cu o lovitură de stilou, să scrie al 14-lea amendament, punct,” a spus el.

Procurorul general din Connecticut, William Tong, cetățean american de drept de naștere și primul procuror general chinezo-american ales al națiunii, a declarat că procesul este personal pentru el.

„Al 14-lea amendament spune ce înseamnă și înseamnă ceea ce spune – dacă te-ai născut pe pământ american, ești american. Punct”, a spus el. „Nu există nicio dezbatere juridică legitimă pe această problemă. Dar faptul că Trump a greșit total nu îl va împiedica să provoace un rău grav familiilor americane ca a mea.”

La scurt timp după ce Trump a semnat ordinul, grupurile pentru drepturile imigranților au depus o acțiune pentru a-l opri.

O acțiune în instanța federală din New Hampshire

Secțiunile Uniunii Americane pentru Libertăți Civile din New Hampshire, Maine și Massachusetts, împreună cu alți susținători ai drepturilor imigranților, au depus o acțiune în instanța federală din New Hampshire.

Procesul cere instanței să constate că ordinul este neconstituțional. Evidențiază cazul unei femei identificate drept „Carmen”, care este însărcinată, dar nu este cetățean. Procesul spune că ea locuiește în Statele Unite de mai bine de 15 ani și are o cerere de viză în așteptare, care ar putea duce la statutul permanent. Ea nu are alt statut de imigrare, iar tatăl copilului ei așteptat nu are nici statut de imigrare, se arată în proces.

„Scăpatul copiilor de „comoara neprețuită” a cetățeniei este o vătămare gravă”, se spune în proces. „Le refuză calitatea de membru deplin în societatea americană la care au dreptul”.



