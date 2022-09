3 AVANTAJE ale externalizarii proceselor de audit financiar

Activitatea de audit financiar este considerata de cea mai mare parte a administratorilor de afaceri ca una esentiala pentru asigurarea succesului pe piata tot mai competitiva din Romania si din lume. Aceasta caracteristica este data nu doar de obligativitatea legala a realizarii activitatii de audit financiar pentru o gama larga de entitati economice, cum ar fi companiile mari si mijlocii, companiile nationale, cu capital integral sau majoritar de stat, ci si de plus valoarea adaugata de un astfel de demers de control financiar.

In mod traditional, auditul financiar este realizat de catre departamentele financiare ale diverselor companii private sau de stat, insa aceasta practica nu ofera cele mai bune rezultate intotdeauna, deoarece, de multe ori, controlul este realizat de persoane care nu sunt total obiective din cauza relatiilor diverse cu angajatii companiilor. O solutie in acest sens este reprezentata de externalizarea procelor de audit al situatiilor financiare prin apelarea la societati specializate in acest domeniu, cum ar fi Mazars.ro, care ofera servicii competente si care pune la dispozitia clientilor o echipa experimentata.

Iata care sunt cele trei avantaje ale externalizarii serviciului de audit financiar!

Functia de audit financiar este una destul de complexa, din cauza deselor modificari legislative si a variabilitatii mediului de afaceri. Din aceasta cauza este necesar ca auditorii financiari sa fie pusi la punct in mod constant in legatura cu aceste evolutii. Studiile au aratat ca departamentele de audit financiar ale diverselor companii nu exceleaza in asigurarea unui training de specialitate in aceasta privinta. Companiile specializate in domeniu sunt din acest punct de vedere mult mai bine pregatite pentru a face fata provocarilor. Auditorii financiari ai acestor companii participa la numeroase cursuri de specializare si cunosc toate noutatile domeniului;

Domeniul auditului financiar a cunoscut in ultima vreme o evolutie fulminanta prin implicarea ultimelor tehnologii in domeniul inteligentei artificiale. Firmele specializate utilizeaza instrumente moderne, ce functioneaza pe baza analizei si a interpretarii unui volum de date impresionant. Utilizarea platformelor globale de audit permite furnizarea unor procese de audit eficiente, prin incurajarea schimbului de cunostinte si de bune practici. Acest mod de interpretare a datelor ofera o evaluare corecta a riscurilor si cele mai relevante informatii, lasand deoparte aspectele care nu genereaza date utile;

Auditul financiar externalizat aduce cu sine obiectivitate maxima. Prin externalizarea auditului este eliminata posibilitatea unui control financiar subiectiv. Este cunoscut faptul ca, intentionat sau nu, auditorii financiar proprii pot fi extrem de subiectivi in interpretarea datelor. Din aceasta cauza, de multe ori, concluziile auditului financiar pot sa ofere informatii false, ceea ce face ca deciziile manageriale sa nu fie de cea mai buna calitate. Un audit financiar externalizat furnizeaza managerilor si consiliilor de administratie rapoarte total obiective, deoarece inspectorii nu au relatii personale cu angajatii respectivelor companii.

In concluzie, externalizarea serviciului de audit financiar reprezinta, cu siguranta, o metoda de eficientizare a activitatii, de maximizare a sanselor de profit si de imbunatatire a relatiilor interumane a angajatilor din cadrul unei companii.