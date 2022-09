În lume, la fiecare patru secunde, o persoană moare de foame

238 organizații neguvernamentale au anunțat într-un comunicat că, la ora actuală, în lume, la fiecare 4 secunde o persoană moare de foame. Organizațiile respective – provenind din 75 state – au semnat o scrisoare deschisă în care-și exprimă indignarea față de explozia numărului persoanelor care suferă de foame și face recomandări, în timp ce 345 milioane de persoane din lume suferă de foame acută, reprezentând un număr aproape dublu față de 2019. Această scrisoare deschisă este dată publicității la începutul reuniunii anuale a Adunării generale a ONU. Un mare număr de lideri politici, numeroși reprezentanți ai societății civile sunt în aceste zile la New York pentru a participa la actuala Adunare generală a ONU, considerată drept cel mai important eveniment diplomatic din lume. ONG-urile respective cer responsabililor reuniți la New York ”să acționeze pentru stoparea crizei mondiale a foamei”. ”Este inadmisibil că, azi, în secolul 21, având la dispoziție întreaga tehnologie agricolă, mai vorbim de despre foamete”, a declarat indignat Mohanna Ali Eljabaly, de la Asociația pentru protejarea Familiei din Yemen, unul din semnatarii scrisorii deschise. ”Nu este vorba de o țară sau de un continent afectat de foamete, iar aceasta nu are decât o singură cauză – injustiția împotriva întregii umanități”, subliniază scrisoarea deschisă a celor peste 200 de ONG-uri din lume.

