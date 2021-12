3 idei de cadouri pentru bebelusi

Te pregatesti sa vizitezi o prietena buna care tocmai a nascut, insa nu ai idee cu ce sa o surprinzi si ce cadou este cel mai potrivit pentru micutul ce tocmai a venit pe lume.

Nu vrei sa aloci un buget foarte mare, dar in acelasi timp doresti sa faci un cadou dragut, potrivit ocaziei.

Gaseste un obiect de care cel mic nu va vrea sa desparta si in acest mod te asiguri ca darul tau va fi cu adevarat apreciat.

În acest articol iti oferim 3 idei originale de cadouri pentru bebelusi, toate usor de gasit intr-un magazin dedicat copiilor, La Petite Armoire.

Jucarie multiactivitati in forma de sarpe colorat

Atunci cand cauti cadouri bebelusi, ar fi bine sa tii cont si de utilitatea acestora pentru ca nou-nascutii au nevoie de cat mai multi stimuli din exterior care sa ii ajute sa se familiarizeze cu lumea inconjuratoare si care sa le dezvolte simturile. O jucarie multiactivitati poate servi drept un companion pentru bebelus, servind drept perna, dar utila in acelasi timp pentru a-i dezvolta simtul tactil, vederea, dar si auzul. O astfel de jucarie este moale, deci placuta la atingere, si poate scoate diverse sunete pe care bebelusul va invata sa le recunoasca si se va obisnui cu ele, recunoscand astfel jucaria care ii apartine. In forma de sarpe, foarte simpatica si colorata, jucaria se va numara curand printre preferatele copilului.

O paturica moale si confortabila

Fiecare copil, inca de la varste foarte fragede, are o perna sau o paturica preferata de care nu va vrea sa se desparta foarte multi ani. Profita de ocazie si asigura-te ca faci un cadou util si pe placul copilului. Daca alegi un material moale si confortabil, eventual cu un design amuzant cu urechiuse, cu siguranta bebelusul se va obisnui cu ea si va dormi mult mai linistit atunci cand o simte in preajma, chiar si cand se afla la plimbare in carucior.

O jucarie usor de manevrat de bebelus

Bebelusii vor intotdeauna sa atinga obiectele din apropierea lor, asa ca nu sunt recomandate jucariile cu suprafata tare sau mult prea mici. O jucarie din plus Doudou de la La Petite Armoire este potrivita pentru a ramane chiar si in patut pe timpul noptii. Foarte moale si de dimensiune potrivita pentru a nu fi inghitita de micut, va deveni unul dintre prietenii copilului si cu siguranta nu va vrea sa se desparta de ea. Alege o forma simpatica precum jucaria in forma de pestisor sau rac.

Copiii sunt exploratori inca din primele zile de viata. Fiecare obiect din jur le starneste curiozitatea si vor sa atinga toate jucariile, mai ales daca sunt colorate, pentru a le simti forma si textura. Daca vrei sa faci un cadou frumos si in acelasi timp util, alege dintre obiectele de mai sus pentru a-i darui bebelusului un obiect de care cu siguranta nu se va desparti prea repede. Tine cont de caracteristicile jucariei daruite pentru ca aceasta sa fie potrivita pentru un bebelus, sa nu reprezinte niciun pericol si, bineinteles, sa aiba un design atractiv.