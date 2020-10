3 Logistic Parks, nou contract de închiriere cu subsidiara El Grupo Número 1

3 Logistic Parks (“P3”) anunță semnarea unui nou contract de închiriere cu subsidiara locală a grupului internațional El Grupo Número 1. Noul chiriaș va ocupa o suprafață de 3.000 de metri pătrați de spații logistice și spații de birouri în P3 Bucharest A1. Tranzacția a fost intermediată de Dunwell Industrial Brokerage, singurul broker exclusiv de real estate industrial din România.

Astfel, El Grupo Número 1, cel mai mare francizor multi-brand din Insulele Canare, Spania, distribuitor exclusiv în România pentru cele mai importante mărci ale modei spaniole, accesează piața locală prin mai multe magazine stradale și în centre comerciale, unde vor comercializa în regim outlet colecțiile din anii anteriori ale unor producători de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii recunoscuți pe plan internațional.

Cu o suprafață de 380.000 de metri pătrați, 14 depozite și un teren care permite construirea a încă 100.000 de metri pătrați de spații logistice, P3 Bucharest A1 este cel mai complex parc industrial din capitală. Adițional terminalului de cale ferată care deservește segmentul de transport marfă și căruia i-a fost adăugată de curând facilitatea de transport călători, parcul dispune și de o cantină-restaurant cu suprafață de 400 de metri pătrați și 200 de locuri la mese care va fi deschisă începând cu luna noiembrie.

Sînziana Pardhan, Managing Director P3 în România, spune: „Retailul vestimentar este o nișă importantă, în continuă dezvoltare, iar El Grupo Número 1 este un jucător ambițios care deține atât experiența, cât și know-how-ul necesare pentru a-și extinde rapid business-ul în regiune. Am convingerea fermă că vor deveni curând un brand cu notorietate pe piața locală. Le urăm bun venit în comunitatea P3 noilor noștri parteneri și ne bucurăm că au ales parcul nostru logistic pentru a pune bazele operațiunilor lor comerciale în România. Mulțumim și echipei Dunwell pentru profesionalism și pentru colaborare. Ne bucurăm că împreună am reușit să găsim varianta optimă de depozitare pentru acest new entry al pieței din București.”

Jeff Medeiros, General Manager în România al distribuitorului spaniol, declară: „Grupul Número 1 are o experiență de aproximativ jumătate de secol în industria de mărfuri soldate, în special în segmentul de articole vestimentare și încălțăminte. Oferim cele mai bune mărci din Spania și Europa la prețuri foarte accesibile. În ultimii 10 ani am crescut rapid pe piața vest-africană prin parteneriate solide sau prin vânzările din magazinele proprii. A venit vremea însă să ne extindem și într-un climat mai rece, iar România, o țară latină precum a noastră, a fost o alegere firească. Ne propunem să accesăm nu doar piața românească, ci și țările vecine: Bulgaria, Ungaria și Moldova. Ne-am dorit să începem această nouă experiență cu dreptul și am realizat acest lucru prin parteneriatul cu Dunwell. Daniel Cautiș de la Dunwell ne-a înțeles nevoile încă de la început și a făcut o analiză extinsă, amănunțită, personalizată, foarte bine executată, dar și time-consuming pentru a ne găsi cea mai bună opțiune pe piața logistică din România. Suntem foarte încântați de alegerea făcută și ne-am instalat deja în depozitul de clasă A, amplasat într-o locație excelentă – în parcul P3 București A1 de la Chiajna, lângă DNCB. P3 este, în opinia mea, proprietarul-dezvoltator de pe piața logistică din România cu cea mai prietenoasă abordare a chiriașilor, cu un personal calificat și plin de resurse, întotdeauna dispus să soluționeze fiecare cerere într-un timp record.”

Daniel Cautiș, Managing Partner Dunwell, spune: “Este o bucurie pentru noi să putem contribui la deschiderea și dezvoltarea noilor afaceri în România, de aceea am fost încântați să intermediem închirierea spațiului de depozitare pentru El Grupo Número 1. Luând în calcul nevoile specifice de distribuție, am ales cea mai bună soluție pentru ei, spațiul fiabil din cadrul depozitului P3, cu acces facil la toate cele 6 sectoare ale Bucureștiului, la Aeroportul Internațional Henri Coandă și la autostrazile A1 și A3.”