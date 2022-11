30 de start-up-uri românești, în cursa pentru participarea la cele mai mari conferințe internaționale dedicate business-urilor inovative

Una dintre principalele dificultăți ale start-up-urilor românești este lipsa cunoștințelor necesare pentru a porni la drum. Din acest motiv, deși rata de intrare a firmelor noi în România este mai mare decât în statele cu venituri pe cap de locuitor similare, ponderea companiilor cu creștere mare stagnează în jurul a 3%, comparativ cu media de 11,4% din celelalte ţări. În aceste condiţii la Iaşi va avea loc unul dintre cele mai ofertante evenimente de comunitate și conectare pentru antreprenorii care vor să-şi facă cunoscute ideile și start-up-urile, dar şi să afle ce au de făcut ca să le crească.

„Pentru că vorbim despre comunitate, în ultimele săptămâni am stat de vorbă cu mulți fondatori de start-up din Iași, oameni care construiesc afaceri cu consecvență, profesionalism și încredere, uitându-se mereu și cum pot crea valoare prin ceea ce fac. Am vorbit despre provocările lor, despre tendințe pe care le resimt la firul ierbii. Pe 8 decembrie ne vom reîntâlni cu toții aici, la Iași, la Palatul Braunstein, pentru o zi în care start-up-uri la stadiul de idee și cele avansate vor fi prezentate pe scenă de fondatori din programele noastre de accelerare sau de incubare de la Rubik Hub, oameni din comunitate vor împărtăși experiența lor în cadrul workshop-urilor și, mai ales, vom avea ocazia să ne reconectăm și să povestim împreună”, spune Georgiana Vieru, creator de comunități la Rubik Hub.

Un studiu realizat de Banca Mondială în cadrul proiectului ROStartup, finanțat de Comisia Europeană prin DG Reform în colaborare cu Rubik Hub și ADR Nord-Est, notează că finanțarea inovației din România rămâne limitată, activitatea de capital de risc situându-se la 0,001% din PIB, cu mult sub media UE de 0,27%, iar asta se întâmplă ca urmare a reglementărilor care îngreunează atragerea de fonduri. România ar putea însă recupera decalajele față de statele din centrul și vestul Europei prin aplicarea a trei soluții: axarea programelor guvernamentale pe sprijinirea cu precădere a start-up-urilor inovative și cu potențial de creștere, crearea unor forme de sprijin, inclusiv financiar, din partea statului, precum și prin implementarea unor stimulentele de imigrare pentru a atrage talente și investitori calificați din afara țării.

Între timp sprijinul vine tot din partea inițiativelor private, iar la

Rubik Hub Community & Demo Day (https://www.crowdcast.io/e/community-demo-day) vor fi prezenţi peste 200 de fondatori de start-up, investitori, reprezentanți ai universităților și specialiști din diverse domenii din Iași, țară și străinătate. Evenimentul oferă ocazia ca 30 de start-up-uri din România și din alte țări din Europa Centrală și de Est să îşi prezinte produsele sau serviciile inovative în faţa unui juriu format din specialişti în domeniu şi investitori. De asemenea, fondatorii își vor expune soluțiile în zona expozițională, Startup Alley, unde participanții au ocazia de a fi printre primii care le cunosc și testează.

În marea finală vor intra 10 echipe şi vor avea şansa să primească premiul pentru Cel mai bun start-up şi Cel mai bun pitch. De asemenea, publicul aflat în sală, dar şi cel din online va putea vota pentru Premiul de popularitate. Fiecare dintre premii constă într-un pachet de participare la o conferinţă internaţională pentru start-up-uri, în 2023, în funcţie de nevoile şi strategia fiecărei companii în parte.

Evenimentul marchează şi încheierea a două programe organizate de Rubik Hub: acceleratorul internațional Alpha USA Startups, ediția de toamnă a Rubik Garage, dedicat fondatorilor din CEE care vor să se lanseze pe piața din SUA și organizat în parteneriat cu Global Kinetics din Silicon Valley, dar și incubatorul RubikEDU pentru start-up-urile aflate la stadiul de idee sau prototipare.

Anul trecut 18 start-up-uri românești au primit 2,05 milioane de euro în finanțare pre-seed. Studii realizate în SUA sugerează că există o dimensiune geografică puternică a investițiilor angel și în capital de risc, iar investitorii preferă să investească în firme care sunt mai apropiate de ei, probabil pentru că astfel au un contact mai facil și o examinare mai atentă a activității. În România lucrurile stau la fel, astfel că majoritatea investiţiilor în capital de risc sunt localizate în București, Cluj și Iași, ceea ce limitează accesul la antreprenori din alte regiuni.

„Start-up-urile vin cu soluții care rezolvă probleme de zi cu zi la nivel local și global, iar succesul lor transformă antreprenoriatul într-o opțiune de carieră viabilă în România. Ne dorim să susținem cât mai mulți fondatori să își dezvolte start-up-ul la noi în țară și să oferim accesul la finanțare privată. Am observat o nevoie foarte mare de programe de sprijin relevant și consistent pentru fondatorii aflaţi la început de drum prin ateliere, mentorat, experți și conectare cu investitori. Noi suntem creatorii de context pentru ca un fondator să aibă acces la ce are nevoie pentru dezvoltarea companiei.”, spune Valentin Țoc, coordonator al acceleratorului Rubik Garage.

Din dorința de a face lucrurile să se miște în acest sens Rubik Hub şi parteneri au lansat inițiativa ROStartup, prin care își propun să dezvolte prima strategie națională a ecosistemului de start-up. Astfel au fost identificate 12 intervenții prioritare care vor fi implementate în perioada următoare.



Participarea la eveniment se face pe bază de înscriere (https://www.eventbrite.com/e/rubik-hub-community-demo-day-tickets-468346887147) . Community & Demo Day va avea loc la Palatul Braunstein și de-a lungul zilei sunt programate workshop-uri pe teme relevante pentru ecosistem. De asemenea, prezentările pot fi urmărite online (https://www.crowdcast.io/e/community-demo-day/register) . Evenimentul este susținut de compania de IT Expertware și de EIT Climate KIC, cel mai mare parteneriat public-privat de inovare din Europa destinat prevenirii schimbărilor climatice.

- Publicitate -