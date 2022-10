3,3 milioane euro în sprijinul antreprenoriatului cultural și al artei contemporane din România

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, a organizat vineri, 21 octombrie a.c., la sediul ministerului, o conferință de presă pe tema semnării contractelor de finanțare aferente celor 17 proiecte selectate în cadrul apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 3), finanțat prin Programul RO-CULTURA, cu sprijinul Granturilor SEE 2014 – 2021.

„Am avut de-a lungul timpului mai multe sesiuni de semnare de contracte și am realizat că oamenii trebuie să știe ceea ce face Ministerul Culturii, în general, și în particular prin Unitatea de Management a Proiectului, pentru cultura românească. Astăzi am semnat contractele de finanțare aferente celui de-al treilea apel dedicat antreprenoriatului cultural. Această sesiune de proiecte, derulată în 2021 cu suma maximă alocată de 200.000 de euro per proiect, nu ajută doar fenomenul cultural, ci şi tot ceea ce înseamnă beneficii conexe – locuri de muncă, gradul de acces al publicului larg la cultură ş.a. Per total, pe RO-CULTURA s-au primit şi derulat 34 de milioane de euro, iar pe zona de antreprenoriat cultural s-au alocat 7,6 milioane de euro.

Totodată, avem un buget mai mare decât în anii trecuți, ceea ce ne-a permis să fim generoși atât cu instituțiile subordonate – investiții și programe culturale -, dar să și creștem suma alocată pentru Institutul Național al Patrimoniului, pe partea de Program Naţional de Restaurare. Mai mult, prin Unitatea de Management a Proiectului am încheiat toată partea birocratică pentru semnarea celui de-al treilea Acord-cadru de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 216 milioane de euro, pentru proiecte de refacere, restaurare și reconstrucţie de monumente istorice”, a declarat ministrul Culturii, Lucian Romașcanu.

Apelul Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 3) a fost lansat în 2021 și dispune de un buget total de 3,3 milioane euro.

17 dintre cele 80 proiecte depuse au fost selectate pentru finanțare, iar printre beneficiari se numără 6 SRL-uri și 9 ONG-uri din domeniul cultural-creativ, precum și 2 instituții culturale care vor da start implementării în perioada următoare.

Cele 17 proiecte sunt implementate în parteneriat cu entități culturale din Norvegia (15), Islanda (1) și Liechtenstein (1).

„Pentru ca activitățile culturale din cadrul proiectelor să aibă un impact mai mare, am încurajat transferul de cunoștințe și experiență între organizațiile din România și Statele Donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein), precum și producția în comun a evenimentelor artistice. Deși proiectele s-au depus într-o perioadă în care întâlnirile față în față nu au fost posibile, 64 din cele 80 de cereri de finanțare depuse au implicat o entitate culturală din cele trei State Donatoare, ceea ce întărește convingerea că, mai cu seamă în sectorul cultural-creativ, cooperarea bilaterală este o necesitate și aduce plus valoare proiectelor în ansamblu”, a declarat Bogdan Trîmbaciu, director Unitatea de Management a Proiectului.

Proiectele vizează atât realizarea de activități cu accent pe arta contemporană, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea audienței și a publicului la evenimentele culturale, cât și dezvoltarea de competențe și expertiză la locul de muncă, sprijinirea abordărilor inovative cu privire la patrimoniu cultural, precum și a producțiilor referitoare la minoritățile sociale, etnice și culturale.

Activitățile culturale care urmează să fie organizate în cadrul proiectelor includ rezidențe artistice, expoziții de artă contemporană și fotografie, tabere de creație, scurtmetraje și documentare, reprezentații de teatru și dans, concerte de muzică, festival medieval, inițiative de curatoriat și antreprenoriat cultural și multe altele.

Proiectele vor fi implementate până cel târziu la data de 30 aprilie 2024.

