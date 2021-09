5 to go își consolidează poziția în Constanța prin achiziția unui lanț local de cafenele

5 to go realizează prima achiziție a unui lanț local de cafenele prin preluarea operațiunilor Take Five Coffee din Constanța. Tranzacția a fost definitivată în această lună și vizează 3 dintre cele 4 cafenele ale antreprenorilor constănțeni. Astfel, grupul 5 to go își va consolida puternic prezența în oraș, ajungând la 7 unități deschise în Constanța.

Radu Savopol, cofondator 5 to go

„Dezvoltarea 5 to go în țară este una dintre direcțiile noastre strategice începând cu anul 2020. Preluarea Take Five Coffee este un pas important pentru noi, fiind prima tranzacție de acest gen. Întotdeauna am fost aproape de antreprenorii locali, am ales să colaborăm cu producători locali și să susținem micile afaceri independente, prin parteneriate sau know-how, ori de câte ori am putut. Este o zonă nouă pe care o explorăm, aceasta de achiziții, însă este un pas natural în strategia noastră de dezvoltare. Cu atât mai mult cu cât poate fi și un ajutor pe care îl oferim celor care nu mai pot susține investițiile și cheltuielile unei afaceri HoReCa, în acest context instabil”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Investiția estimată în reamenajarea celor 3 cafenele este de peste 50.000 euro. Ele vor fi operate în sistem de franciză de către parteneri actuali, care au cel puțin încă o cafenea gestionată cu succes în oraș.

Obiectivele de creștere locală vizează depășirea unui număr total de 15 locații în Constanța, păstrând ritmul accelerat și la nivel național: un total de 500 unități până la finalul anului 2022. În acest moment, grupul depășește 250 de unități, iar până la finalul anului este estimat că va ajunge la 300 de cafenele la nivel național. În plus, anul acesta 5 to go a făcut primii pași internaționali, prin deschiderea alături de Donuterie a 5 unități în Franța.